توسعه مهمترین سد در برابر پدیده مهاجرت/ میامی نیازمند توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی صبح سه شنبه در خلال آئین افتتاح دفتر ارتباطات مردمی خانه ملت در شهرستان میامی با بیان اینکه این دفتر متعلق به مردم است و به مسائل و مشکلات آنها پاسخگو خواهد بود، ابراز داشت: خدمت خالصانه به خلق از جمله موضوعاتی به شمار می رود که ماندگاری دارد و هرکدام از ما که مسئولیتی را پذیرفته ایم و عهدی را با خدا و مردم بسته و خدمتی که می کنیم باید برآن استوار باشیم و این دفتر، خانه خدمت به مردم باشد.

وی اشاره ای به خدمات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و رمز ماندگاری وی داشت و افزود: در مراسم تشییع پیکر این عالم مجاهد به وضوح مشاهده شد که چه جمعیت عظیمی از اقشار مختلف برای حضور در مراسم همت کردند و تجلیل به یادماندنی از یار امام و رهبری به عمل آمد، و یکی از دلایل برگزاری این تجلیل شکوهمند خدماتی بود که این شخصیت مبارز و دلسوز در زمان قبل و بعد از انقلاب در تمامی عرصه ها از خود برجای گذاشت.

مردم ماندگار ترین نقش را ایفا می کنند

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با خطاب قرار دادن مسئولان ضمن تاکید بر اینکه باید توجه داشت که عمر مدیریتی و زمان خدمت به مردم بسیار کوتاه است و زود به پایان می رسد، ابراز داشت: این معتمدان و موثران جامعه هستند که درنهایت ماندگار خواهند بود چراکه بین مردم هستند درد مردم را دانسته و بهترین درمان را ارائه می دهند.

حسینی شاهرودی اشاره ای نیز به تحریم ها و مشکلات اقتصادی کشور داشت و افزود: هرجایی که خود مردم در میدان آمده و همت کردند توانستیم گام های بزرگ و محکمی را برداریم و کارهای مهم بیشتری توسط مردم انجام شد و دولتی ها، مسئولان تنها حمایت کننده بودند.

وی با بیان اینکه تمام توان خود را به کار گماشته ایم و تلاش شد ارتباطمان با اهالی میامی، عباس آباد، کالپوش و فرومد مقیم تهران تقویت تا از همه ظرفیت های منطقه به نوعی استفاده کنیم، ابراز داشت:افرادی که در سراسر کشور هستند و به نوعی می توانند در مباحث اجتماعی و اقتصادی و در بحث اشتغال ورود داشته باشند با آنها ارتباط را برقرار می کنیم و اگر از همه امکانات استفاده کنیم می توانیم شاهد تغییرات سازنده روز افرون در این شهرستان بزرگ باشیم.

توسعه باید متوازن باشد

عضو خانه ملت در ادامه از مسئولان استان خواست تا بیشتر و بهتر شهرستان میامی و مشکلات آن را ببینند و تصریح کرد: مشکلات نباید باعث انشقاق در جامعه شود و خدمت خالصانه به مردم از این انشقاق جلوگیری می کند.

حسینی شاهرودی با اشاره به سیاست های غلط گذشته و عدم توسعه متوازن در سطح کشور و استان سمنان، ابراز داشت: طبیعتا کشاورزی و دامپروری و بخش اعظم اقتصاد در روستاها صورت می گرفت ولی اکنون با شهرک ها و خانه هایی که در حاشیه شهرها بنا شد به جای اینکه مسکن مهر را در دهستان ها و بخش ها توزیع کنیم مسکن مهری به غلط در شهرهای بزرگ ساخته شد و در مرکز شهرها هجوم جمعیت را از روستاها به شهرها نهادینه کردیم.

وی با بیان اینکه میامی شهرستان بکری است که باید از این امکان استفاده کنیم، افزود: باید سعی کرد تا این بافت را حفظ و احیا کنیم تا طی پنج سال آینده به ما نشان دهد که جمعیت کل شهرستان چگونه اضافه شده است و شهرستان میامی اگر جمعیتی بالغ بر ۲۰هزار نفر داشت از روستاها اضافه نشده باشند بلکه از شهرهای همجوار و مکان های دیگر به این شهرستان برای سرمایه گذاری آمده باشند.

گفتنی است دفتر حسینی شاهرودی «خانه ملت»، واقع درخیابان امام رضا(ع)، روبروی دفتر امام جمعه شهر میامی قرار داشته و عباسعلی اصغری در این آئین به عنوان مسئول دفتر نماینده مردم شاهرود و میامی در شهرستان میامی معرفی شد.