به گزارش خبرگزاری مهر، «مائده برهانی» درباره شرایطش در بلغارستان گفت: در بلغارستان احساس تنهایی نمی کنم، زیرا بازیکنان تیم و مردم بلغارستان برخورد بسیار خوبی با من دارند. «زینب گیوه» هم دو روز پیش به اینجا آمد و از او نیز به گرمی استقبال شد.

وی درباره برنامه تمریناتش به همراه تیم «شومن» بلغارستان گفت:فشار تمرینات زیاد نیست، اما از اینکه هر روز دو نوبت تمرین می کنیم و کیفیت تمرینات بالاست، خوشحالم، چراکه به صورت حرفه ای تمرین می کنیم. در کل انگیزه زیادی برای موفقیت در این سطح دارم و تمام تلاش خود را در راه خواهم کرد.

وی با بیان اینکه این تیم حرفه ای است، گفت: در این مدت دو مسابقه دوستانه با تیم های بلغاری داشتیم که سه بر دو و سه بر یک بردیم. در مسابقه نخست من ۲۸ پوئن آوردم و از کارم راضی هستم. در بازی نخست، گیوه استراحت داشت، چون تازه به بلغارستان آمده بود، اما در بازی دوم او هم به میدان رفت.

برهانی درباره زمان بازگشتش به ایران گفت: من و گیوه روز چهارشنبه بلغارستان را به مقصد تهران ترک می کنیم تا از روز جمعه در اردوی تیم ملی شرکت کنیم. تیم ملی خود را برای حضور در مسابقات انتخابی جهان آماده می کند و در مرحله نخست این رقابت ها به نظرم کار بسیار سختی نخواهیم داشت. تنها حریف مطرح ایران هند است که امیدوارم به مرحله نهایی صعود کنیم و آنجا افتخار آفرین شویم.

وی با بیان اینکه در بلغارستان در کانون توجه رسانه ها هستیم، گفت: ورود دو بانوی ایرانی به بلغارستان و قرار گرفتن در یک تیم والیبال پوشش خبری خیلی خوبی داشت و به ویژه بازی با پوشش اسلامی برایشان بسیار قابل توجه است. سئوال عمده رسانه ها از شرایط حضورمان در بلغارستان این است که جواب مشترک رضایت مندی می دهیم.

وی گفت: ورزش با پوشش اسلامی دومین سوال رسانه ها است که تاکید می کنیم در ورزش با پوشش اسلامی مشکلی نداریم و ما اعتقاد به حجاب داریم. افتخار می کنیم که می توانیم با حجاب اسلامی در کشور اروپایی بازی کنیم این موضوع افتخاری برای هر دو کشور خواهد بود و به نوعی سفیر فرهنگی ایران در کشور بلغارستان باشیم.

برهانی در پایان تاکید کرد: حضور ما در بلغارستان می تواند زمینه ای برای حضور بازیکنان ایرانی در تیم های اروپایی باشد تا این کشورها از استعدادهای بانوان ایران در والیبال تیم های خود استفاده کنند.