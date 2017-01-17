باند سرقت ترانس و تجهیزات برقی در سنندج به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برق سنندج،محمدرسول ملکی درتوضیح این خبرگفت: درپی سرقت چندین فقره ترانس درمسیر جاده های خروجی شهر طی چندماه گذشته بلافاصله موضوع درکمیسیون پیگیری سرقت شهرستان مطرح و در دستور کارقرار گرفت.

وی عنوان کرد: با ارزیابی مستندات و اقدامات جانبی واحد حراست وفعال سازی گشت های نامحسوس پلیس آگاهی، سرانجام ۵ نفراز سارقین دریک اقدام هماهنگ و غافلگیرانه درحین ارتکاب جرم دستگیر و باتشکیل پرونده تحویل مراجع ذیصلاح شدند.

ملکی اضافه کرد:متهمین به سرقت ۴ دستگاه ترانسفورماتور و خسارتی درحدود ۶۰۰ میلیون ریال به شبکه برق اقرار و اعتراف نمودند که با طرح شکایت این مدیریت مبنی برتخریب شبکه برق، پرونده به مقامات قضایی ارجاع شده و درجریان است.

وی اظهارداشت: شبکه های برق ازمصادیق بارز اموال عمومی به شمار می روند و هرگونه آسیب و سوء استفاده از آن اعم از سرقت سیم و تجهیزات و برقراری اشعابات غیر مجاز و دستکاری لوازم اندازه گیری به عنوان جرم پیگرد قانونی در پی دارد.

وی درپایان از شهروندان شهرستان سنندج درخواست کرد به محض مشاهده هر گونه سوء استفاده از شبکه های برق و یا برقراری انشعابات غیرمجاز را با شماره تلفن ۱۲۱ به مرکز عملیات و اتفاقات برق و یا پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.