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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۴۹

با صدور بیانیه ای؛

آیت الله اراکی اعدام جوانان بحرینی را محکوم کرد

آیت الله اراکی اعدام جوانان بحرینی را محکوم کرد

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بیانیه‌ای، اعدام سه جوان بحرینی به دست رژیم آل خلیفه را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در بیانیه خود، ضمن محکومیت اعدام سه جوان بحرینی خاطرنشان کرد: جنایت بزرگی که حاکمان بحرین مرتکب شده و سه تن از پاک ترین جوانان بحرین که مصداق آیه شریفه "رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه" بودند را به قتل رساندند، در آینده‌ای نزدیک موجب سقوط نظام ظالم و دیکتاتور حاکم بر ملت بحرین خواهد شد همانگونه که خداوند متعال وعده داده است: "فأوحی الیهم ربهم لنهلکن الظالمین و لنسکننکم الارض من بعدهم" (خداوند به آنان وحی کرد که ما حتما ستمگران را هلاک خواهیم کرد و قطعا شما را پس از ایشان در آن سرزمین سکونت‏ خواهیم داد).

در ادامه این بیانیه آمده است: من شهادت این جوانان را به خانواده‌های آنان، علمای بحرین و به ویژه علامه بزرگوار شیخ عیسی قاسم و ملت مظلوم این کشور تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند سبحان می‌خواهم که این قهرمانان را با شهدای صدر اسلام، خاندان پیامبر (ص) و صحابه گرانقدر ایشان محشور فرماید و به خانواده‌های این شهیدان صبر و آرامش عنایت نماید. همچنین از خداوند متعال خواهانم که این ظلم و استبداد و زیرپاگذاشتن حقوق و کرامت ملت بحرین، از میان برداشته شود.

آیت الله اراکی در پایان تأکید کرده است: خداوند متعال قطعاً یار و یاور انصار و یاران مؤمن خود خواهد بود. سلام بر ملت مظلوم بحرین و قهرمانان مجاهد و صبور این کشور و رحمت و برکات خداوند بر ایشان باد.

کد مطلب 3878847

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