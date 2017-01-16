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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۲۲

تولیت آستان قدس رضوی خبر داد:

تخصیص بخشی از عواید موقوفات برای محرومیت‌زدایی از منطقه موقوفه

تخصیص بخشی از عواید موقوفات برای محرومیت‌زدایی از منطقه موقوفه

مشهد ـ تولیت آستان قدس رضوی گفت: بنا داریم بخشی از عواید موقوفات مناطق محروم را با توجه به نیات واقف در راستای توسعه همان مناطق هزینه کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با  ائمه جمعه استان‌های خراسان، امامان جمعه را ملجأ فکری، فرهنگی و اعتقادی مردم و عمود خیمه نظام اسلامی در هر شهر و دیار معرفی و اظهار کرد: ائمه جمعه به عنوان نمایندگان نظام مقدس اسلامی، طنین انداز پژواک هدایت و بصیرت‌آفرینی در سراسر کشور هستند و از موضع خیرخواهی عمومی و به دور از تعلق و توجه به گرایش‌ها و منافع حزبی، جناحی، قومی و منطقه‌ای با نگاه به منافع کلان کشور سخن حق را می‌گویند.

وی امامان جمعه هر شهر را ملجأ و پناهگاه مردم آن شهر خواند و با تأکید بر جایگاه بسیار مهم و تأثیرگذار نماز جمعه در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و دینی جامعه خاطرنشان کرد: فریضه‌ الهی‌ نماز جمعه‌، فرصتی مغتنم برای تبیین‌ مسائل‌ مختلف‌ عبادی‌، اجتماعی‌ و سیاسی‌ مورد نیاز جامعه‌ است.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه ائمه جمعه می‌توانند با استفاده از فرصت اجتماع نماز جمعه، حقایق را تبیین و در مبارزه با تهاجم فرهنگی گام‌هایی موثر بردارند، ابراز کرد: ائمه‌ جمعه با استفاده از این فرصت مغتنم، در نماز جمعه که قلب فرهنگی هر شهر است، هدایت سیاسی، فرهنگی و اعتقادی مردم جامعه را برعهده دارند.

وی در ادامه به اقدامات آستان قدس رضوی در دستگیری از محرومان و گره­‌گشایی از زندگی نیازمندان اشاره و عنوان کرد: در دوره جدید و با منشور هفتگانه رهبری معظم، آستان قدس رضوی در کنار بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر نهادهای حمایتی افتخار کمک‌رسانی به ضعفا و محرومان را دارد، اما باید توجه داشت که این کمک‌ها صرفاٌ التیام‌بخش و مقطعی بوده و مرهمی بر آلام مستمندان است، قطعاً رفع مصائب اساسی محرومان و ضعفا در گروی توجه بیش از پیش دولتمردان به مستضعفان و تحقق اقتصاد مقاومتی و اصلاح سیاست‌های کلان پولی، مالی، بانکی، کنترل واردات، توجه به صادرات است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را داروی شفابخش اقتصاد کشور خواند و تصریح کرد: فراز و فرودهای اخیر کشور در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی، عموماً اقداماتی خرد است که قطعا نمی‌تواند گره مشکلات کلان اقتصادی کشور را بگشاید.

وی افزود: امیدواریم تمام دولتمردان در سوگیری‌های خود رهنمودها و توصیه‌های رهبری را سرلوحه قرار دهند و در مسیر نقشه راه ایشان گام بردارند تا گره گشایی جدی در زندگی نیازمندان اتفاق بیفتد.

آیت‌الله رئیسی، امام رضا(ع) را اسوه و الگوی مقاومت و ایستادگی در برابر زور و جور خواند و عنوان کرد: آستان قدس رضوی براساس منشور هفتگانه رهبری، نه به میزان نیاز، بلکه به میزان توان در عرصه کمک به محرومان و ضعفا تلاش می‌کند و در این مسیر بنای خود را بر توانمندسازی نیازمندان قرار داده، برنامه‌ریزی‌ها نیز تنها معطوف به استان خراسان رضوی نیست و همین نگاه را برای دو استان خراسان شمالی و جنوبی داریم و در برنامه‌هایی که تاکنون صورت گرفته، عملاٌ این جهت­‌گیری را نشان داده‌­ایم.

آیت‌الله رئیسی همچنین با اشاره به سیاست جدید آستان قدس رضوی در اعطای بخشی از عواید موقوفات برای محرومیت زدایی در منطقه موقوفه اظهار کرد: بنا داریم بخشی از عواید موقوفات مناطق محروم را با توجه به نیات واقف در راستای توسعه و کمک به نیازمندان همان مناطق هزینه کنیم که این اقدام پس از بررسی‌ میزان درآمد موقوفه و نیاز منطقه محروم اجرایی می‌شود.

تولیت آستان قدس رضوی در پایان بر لزوم اکرام زائران رضوی از مبدأ تا مبدأ تأکید و بیان کرد: یکی از اقدامات در راستای تسهیل شرایط سفر زائران، احداث میقات الرضا(ع) است که با در نظر گرفتن نیاز و اولویت سنجی احداث می‌شوند.

کد مطلب 3878875

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