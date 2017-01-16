به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با ائمه جمعه استان‌های خراسان، امامان جمعه را ملجأ فکری، فرهنگی و اعتقادی مردم و عمود خیمه نظام اسلامی در هر شهر و دیار معرفی و اظهار کرد: ائمه جمعه به عنوان نمایندگان نظام مقدس اسلامی، طنین انداز پژواک هدایت و بصیرت‌آفرینی در سراسر کشور هستند و از موضع خیرخواهی عمومی و به دور از تعلق و توجه به گرایش‌ها و منافع حزبی، جناحی، قومی و منطقه‌ای با نگاه به منافع کلان کشور سخن حق را می‌گویند.

وی امامان جمعه هر شهر را ملجأ و پناهگاه مردم آن شهر خواند و با تأکید بر جایگاه بسیار مهم و تأثیرگذار نماز جمعه در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و دینی جامعه خاطرنشان کرد: فریضه‌ الهی‌ نماز جمعه‌، فرصتی مغتنم برای تبیین‌ مسائل‌ مختلف‌ عبادی‌، اجتماعی‌ و سیاسی‌ مورد نیاز جامعه‌ است.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه ائمه جمعه می‌توانند با استفاده از فرصت اجتماع نماز جمعه، حقایق را تبیین و در مبارزه با تهاجم فرهنگی گام‌هایی موثر بردارند، ابراز کرد: ائمه‌ جمعه با استفاده از این فرصت مغتنم، در نماز جمعه که قلب فرهنگی هر شهر است، هدایت سیاسی، فرهنگی و اعتقادی مردم جامعه را برعهده دارند.

وی در ادامه به اقدامات آستان قدس رضوی در دستگیری از محرومان و گره­‌گشایی از زندگی نیازمندان اشاره و عنوان کرد: در دوره جدید و با منشور هفتگانه رهبری معظم، آستان قدس رضوی در کنار بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر نهادهای حمایتی افتخار کمک‌رسانی به ضعفا و محرومان را دارد، اما باید توجه داشت که این کمک‌ها صرفاٌ التیام‌بخش و مقطعی بوده و مرهمی بر آلام مستمندان است، قطعاً رفع مصائب اساسی محرومان و ضعفا در گروی توجه بیش از پیش دولتمردان به مستضعفان و تحقق اقتصاد مقاومتی و اصلاح سیاست‌های کلان پولی، مالی، بانکی، کنترل واردات، توجه به صادرات است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را داروی شفابخش اقتصاد کشور خواند و تصریح کرد: فراز و فرودهای اخیر کشور در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی، عموماً اقداماتی خرد است که قطعا نمی‌تواند گره مشکلات کلان اقتصادی کشور را بگشاید.

وی افزود: امیدواریم تمام دولتمردان در سوگیری‌های خود رهنمودها و توصیه‌های رهبری را سرلوحه قرار دهند و در مسیر نقشه راه ایشان گام بردارند تا گره گشایی جدی در زندگی نیازمندان اتفاق بیفتد.

آیت‌الله رئیسی، امام رضا(ع) را اسوه و الگوی مقاومت و ایستادگی در برابر زور و جور خواند و عنوان کرد: آستان قدس رضوی براساس منشور هفتگانه رهبری، نه به میزان نیاز، بلکه به میزان توان در عرصه کمک به محرومان و ضعفا تلاش می‌کند و در این مسیر بنای خود را بر توانمندسازی نیازمندان قرار داده، برنامه‌ریزی‌ها نیز تنها معطوف به استان خراسان رضوی نیست و همین نگاه را برای دو استان خراسان شمالی و جنوبی داریم و در برنامه‌هایی که تاکنون صورت گرفته، عملاٌ این جهت­‌گیری را نشان داده‌­ایم.

آیت‌الله رئیسی همچنین با اشاره به سیاست جدید آستان قدس رضوی در اعطای بخشی از عواید موقوفات برای محرومیت زدایی در منطقه موقوفه اظهار کرد: بنا داریم بخشی از عواید موقوفات مناطق محروم را با توجه به نیات واقف در راستای توسعه و کمک به نیازمندان همان مناطق هزینه کنیم که این اقدام پس از بررسی‌ میزان درآمد موقوفه و نیاز منطقه محروم اجرایی می‌شود.

تولیت آستان قدس رضوی در پایان بر لزوم اکرام زائران رضوی از مبدأ تا مبدأ تأکید و بیان کرد: یکی از اقدامات در راستای تسهیل شرایط سفر زائران، احداث میقات الرضا(ع) است که با در نظر گرفتن نیاز و اولویت سنجی احداث می‌شوند.