دینانی: افلاطون متاثر از فلسفه اشراق ایران باستان است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی حکمت درادبیات فارسی ایران که قرار بود امروز دوشنبه ۲۷ دی ماه در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شود بنا به دلایل نامعلومی کنسل شد. در حاشیه این نشست دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی حضور یافت و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دو جریان فکری در جهان فلسفه و جهان اسلامی مطرح شده است و فیلسوفان مسلمان به دو دسته مشائی و اشراقی تقسیم شده اند. درباره این دو فلسفه صحبت های زیادی گفته می شود. نسبت فیلسوفان شرق جهان اسلام و فیلسوفانی که در غرب جهان اسلام زیسته اند چیست؟

وی در ادامه گفت: افرادی که به تاریخ فلسفه آشنایی ندارند مبدا پیدایش فلسفه را به یونان نسبت می دهند. تاسفم این است که در اینجا ظلمی فرهنگی به کشورمان شده است. همین الان یک فیلسوف زنده روسی به طور مستند نشان می دهد که شوهر دوم مادر افلاطون سفیر یونان در ایران بوده است و بعد از این شوهر مادرش می میرد و افلاطون سال ها در ایران به عنوان سفیر بوده است. بنابراین اشراقی بودن افلاطون تحت تاثیر حکمت اشراقی ایران است که عدم ذکر آن یک ظلم فرهنگی است.

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