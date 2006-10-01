رئيس مجلس بايد جانب نمايندگان را بگيرد/ رئيس جمهور درباره عزل رئيس جهاد كشاورزي جيرفت توضيح دهد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، علي زادسر كه در حاشيه جلسه علني امروز در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، اظهار داشت: در تذكر خود به دكتر احمدي نژاد به عزل رئيس سازمان جهاد كشاورزي جيرفت و كهنوج كه فقط 8 ماه در اين مسئوليت خدمت كرد، معترض و خواستار جلوگيري از تغيير و تعويض هاي بي جهت مديران شدم.

وي افزود: آقاي حداد عادل معتقد است اين تذكر اختلافات موجود ميان دولت و مجلس را تشديد مي كند و خلاف آيين نامه است ، به همين دليل اجازه نداد در صحن علني قرائت شود اما اين در حالي است كه تاكنون صدها تذكر مشابه را از تريبون خانه ملت خوانده است.

اين نماينده مجلس ادامه داد: رئيس مجلس بايد جانب نمايندگان را بگيرد.

زادسر توضيح داد : جواد سرحدي زاده از بهترين مسئولان منطقه در 50 سال گذشته بود كه بدون هيچ دليل منطقي از اين مقام عزل شد و اين امر موجبات عصبانيت و گله مندي اهالي جنوب كرمان را فراهم كرد.

نماينده جيرفت در ادامه به تذكر خود به رئيس جمهور اشاره كرد و گفت: اگر آقاي احمدي نژاد منتخب مستقيم ملت است، ما نيز نمايندگان اين ملت هستيم و دكتر احمدي نژاد بايد اعلام كند چرا به نامه بنده درباره عملكرد وزير جهاد كشاورزي جواب نداده است؟

زادسر كه خواستار روشن شدن علت تغيير رئيس سازمان جهاد كشاورزي حوزه انتخابيه خود بود، از رئيس جمهور خواست اجازه ندهد افرادي كه صلاحيت ندارند، همه امور كرمان را در اختيار گرفته و نظارت خود را به مسئولان استان تحميل كنند تا مجبور به بيان مطالبي كه نبايد گفته شود، نشود.