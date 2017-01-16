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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۰۹

ائتلاف نیروهای مقاومت فلسطین:

اعدام ۳ جوان بحرینی نماد بارز رفتار وحشیانه آل‌خلیفه با مردم است

اعدام ۳ جوان بحرینی نماد بارز رفتار وحشیانه آل‌خلیفه با مردم است

ائتلاف نیروهای مقاومت فلسطین با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت شدید اعدام ۳ جوان بحرینی توسط آل خلیفه، اعلام کرد: اعدام ۳ جوان بحرینی نماد بارز رفتار وحشیانه آل‌خلیفه با مردم بحرین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، ائتلاف نیروهای مقاومت فلسطین با صدور بیانیه ای اعدام سه جوان بحرینی توسط رژیم آل خلیفه را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، این ائتلاف اعلام کرد: اعدام ۳ جوان بحرینی نماد بارز رفتار وحشیانه آل‌خلیفه با مردم بحرین است.

این ائتلاف فلسطینی در بیانیه خود آورده است: رژیم آل خلیفه در حالی به اعدام این سه جوان بحرینی مبادرت نمود که هیچ مدرک و سندی دال بر گناهکار بودن آنها ارائه نکرده بود.

این ائتلاف همچنین تصریح کرده است: اعدام جوانان بحرینی نقض آشکار قوانین حقوق بشری به شمار می رود.

ائتلاف نیروهای مقاومت فلسطین همچنین با بازماندگان شهدای بحرینی اعلام همبستگی کرد.

کد مطلب 3878889

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