به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، ائتلاف نیروهای مقاومت فلسطین با صدور بیانیه ای اعدام سه جوان بحرینی توسط رژیم آل خلیفه را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، این ائتلاف اعلام کرد: اعدام ۳ جوان بحرینی نماد بارز رفتار وحشیانه آل‌خلیفه با مردم بحرین است.

این ائتلاف فلسطینی در بیانیه خود آورده است: رژیم آل خلیفه در حالی به اعدام این سه جوان بحرینی مبادرت نمود که هیچ مدرک و سندی دال بر گناهکار بودن آنها ارائه نکرده بود.

این ائتلاف همچنین تصریح کرده است: اعدام جوانان بحرینی نقض آشکار قوانین حقوق بشری به شمار می رود.

ائتلاف نیروهای مقاومت فلسطین همچنین با بازماندگان شهدای بحرینی اعلام همبستگی کرد.