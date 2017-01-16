آغاز توزیع ۱۵میلیون پاکت شیر رایگان در مدارس استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش کرمان، حسین میرزایی در مراسم نمادین آغاز توزیع شیر در مدارس استان که در دبستان دخترانه فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان برگزار شد، گفت: ترویج فرهنگ مصرف شیر بین دانش آموزان و ارتقاء سطح سلامت آنها از مهمترین اهداف توزیع شیر در مدارس هستند.

وی افزود: شیر در تمامی مدارس استان دوره های ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوم و پیش دبستانی های ضمیمه مدارس دولتی توزیع می شود.

میرزایی به تشکیل تیم نظارت بر توزیع شیر رایگان در استان اشاره و اظهار کرد: روند توزیع شیر از تولید تا توزیع در مدارس با حضور کارشناسانی از استانداری، اداره استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معادن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی واداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش استان مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه شیر در مدارس استان به دو شیوه پاستوریزه و استریل توزیع می شود، گفت: در مناطق صعب العبوری که امکان فاسد شدن شیر ها وجود دارد، شیر استریل توزیع می شود اما؛ در مرکز استان و شهرستان ها شیر به صورت پاستوریزه و لیوانی، دو نوبت در هفته توزیع خواهد شد.

میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود از نیروی انسانی، فضا و تجهیزات به عنوان سه رکن اساسی تعلیم و تربیت نام برد و گفت: نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر جامعه و رکن اصلی آموزش و پرورش است.

مراسم نمادین آغاز توزیع شیر در مدارس استان همزمان با سراسر استان با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان و دانش آموزان در دبستان دخترانه فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان برگزار شد.