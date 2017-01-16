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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۲۰

محموله لوازم یدکی قاچاق به مقصد نرسید

محموله لوازم یدکی قاچاق به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف محموله لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان در عوارضی تهران-ساوه خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر سردار محسن خانچرلی گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران یگان امداد استان حین گشت زنی در عوارضی تهران-ساوه به یک دستگاه تریلی کشنده مشکوک شده و جهت بررسی خودرو را متوقف کردند.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی یک کانتینر حامل قطعات یدکی خودرو قاچاق را کشف کردند، افزود: با توجه به فقدان مدارک گمرکی در این خصوص، متهمان بلافاصله دستگیر و جهت بررسی بیشتر به مقر انتظامی منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی محموله کشف شده توسط کارشناسان ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای  سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شدند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در پایان با بیان اینکه قاچاق از عوامل مهمی است که ضربه های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند، گفت: نیروی انتظامی با اقتدار با قاچاقچیان و متخلفان برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 3878923

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