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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۵۹

دقایقی پیش؛

صدای تیراندازی ممتد در آسمان تهران شنیده شد

صدای تیراندازی ممتد در آسمان تهران شنیده شد

صدای شدید شلیک گلوله ضدهوایی در مرکز تهران، میدان انقلاب و خیابان های اطراف شنیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز در حوالی مرکز تهران صدای ممتد شلیک در آسمان شنیده شد.

صدای شدید شلیک گلوله ضدهوایی در مرکز تهران، میدان انقلاب و خیابان های اطراف شنیده می شود؛ دلیل شلیک مشخص نیست.

گفتنی است در پی پیگیری های خبرنگار مهر از مسئولان ذیربط ارتش و سپاه، اعلام شد که این واقعه در دست بررسی است و در اولین فرصت خبر دقیق و صحیح از علت این واقعه ارائه می شود.

عیسی فرهادی فرماندار تهران اعلام کرده است که شلیک ها به سمت یک پهپاد کوچک غیر نظامی (کواد کوپتر) در آسمان و در منطقه پرواز ممنوع تهران صورت گرفته است و جای نگرانی نیست.

خبر تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 3878943

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    نظرات

    • آ IR ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
      1 0
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      یعنی از عصر تا الان دلیلش معلوم نشده؟!!!
    • جابر اوشلی IR ۱۸:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      دم بچه های پدافند گرم که مثل عقاب از مملکت خود دفاع می نمایند

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