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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۰۸

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری:

جشنواره فیلم کوتاه«هم صدا با آب»درچهارمحال وبختیاری برگزار می شود

جشنواره فیلم کوتاه«هم صدا با آب»درچهارمحال وبختیاری برگزار می شود

شهرکرد- مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری از برگزاری جشنواره فیلم کوتاه«هم صدا با آب»درچهارمحال وبختیاری خبرداد.

فرزداد رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم کوتاه «هم صدا با آب» درچهارمحال وبختیاری، اظهار داشت: رویاهای کودکانه، خانه دوم، کانون، حفاظت از منابع آبی و صرفه جویی در مصرف آب و پرسش مهر ریاست جمهوری در مهرماه ۹۵ را از جمله موضوع های این جشنواره به شمار می آیند.

وی عنوان کرد: این جشنواره در دوبخش مربیان و اعضای کانون با محوریت کودک و نوجوان و در بخشهای مستند، داستانی، فیلم اولی ها، فیلم های برگزیده کودک و نوجوان، نگاه ویژه و پویانمایی برگزار می شود.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری افزود: این جشنواره دربهمن ماه سالجاری در سالن سینمای کودک اداره کل کانون استان برگزار می شود.

کد مطلب 3878946

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