جشنواره فیلم کوتاه«هم صدا با آب»درچهارمحال وبختیاری برگزار می شود

فرزداد رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم کوتاه «هم صدا با آب» درچهارمحال وبختیاری، اظهار داشت: رویاهای کودکانه، خانه دوم، کانون، حفاظت از منابع آبی و صرفه جویی در مصرف آب و پرسش مهر ریاست جمهوری در مهرماه ۹۵ را از جمله موضوع های این جشنواره به شمار می آیند.

وی عنوان کرد: این جشنواره در دوبخش مربیان و اعضای کانون با محوریت کودک و نوجوان و در بخشهای مستند، داستانی، فیلم اولی ها، فیلم های برگزیده کودک و نوجوان، نگاه ویژه و پویانمایی برگزار می شود.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری افزود: این جشنواره دربهمن ماه سالجاری در سالن سینمای کودک اداره کل کانون استان برگزار می شود.