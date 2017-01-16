به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهارکرد: یک هزارو ۵۱ مدرسه ابتدایی در قالب ۹۲۹ مدرسه عادی دولتی، ۸۹ مدرسه غیر انتفاعی و ۳۳ مدرسه آموزش استثنایی در استان فعالیت دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختیاری تصریح کرد: از کل کلاس های درس مدارس ابتدایی استان چهار هزارو ۱۰۳ کلاس درس دولتی و۴۹۳ کلاس درس غیر دولتی و۱۶۰ کلاس درس آموزش استثنایی هستند.

وی با اشاره به این که در حال حاضر بیش از ۹۷ هزار دانش آموز در مدارس دولتی مشغول به تحصیل هستند، تصریح کرد: حدود ۹۲ درصد دانش آموزان پایه ابتدایی در این مدارس دولتی تحصیل می کنند.