عملیات ساخت یادمان شهدای گمنام قروه درجزین آغاز شده است

مهدی اسفندیاری صالح در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت جایگاه رفیع جهاد گفت: نقش گلزارهای شهدا تنها به مکان تدفین و یادبود محدود نمی شود بلکه شهادت در نظام اعتقادی و مبانی انقلاب اسلامی ایجاب می کند که فعالیت های انجام شده از هر حیث با این شأن و منزلت همخوانی داشته باشد.

وی پاسداشت و گرامیداشت یاد و خاطره دلاورمردان جنگ تحمیلی و حفظ و گسترش ارزشهای اسلامی را از مهمترین ماموریت های مدیران و مسئولان دانست و اظهار داشت: شهدا و یادگاران ۸ سال دفاع مقدس از ارزش های نظام هستند.

شهردار قروه درجزین با بیان اینکه با پیگیری های انجام گرفته عملیات اجرایی ساخت یادمان شهدای گمنام شهر قروه درجزین شروع شده است، اظهار داشت: پس از مشاوره با چندین طراح در خصوص یادمان، در نهایت ۳ طرح به کمیته فنی استانداری پیشنهاد شد که پس از بررسی در کمیته فنی، طرح اصلی مورد تصویب قرار گرفت.

وی از پیش بینی ۱۲۰ میلیون تومان اعتبار برای این طرح خبرداد و گفت: هزینه ساخت المان شهدای گمنام بیش از ۱۲۰ میلیون تومان پیش بینی شده که از محل اعتبارات استانی و اعتبارات شهرداری تامین خواهد شد.

اسفندیاری صالح عنوان کرد: عملیات اجرایی ساخت یادمان که دارای ۱۰ متر ارتفاع و ۶.۵ متر عرض و سازه فلزی است در محل کارگاه در شهر همدان شروع شده و امیدواریم در صورت مساعد بودن آب و هوا تا پایان سال در محل تدفین شهدای گمنام در پارک گلستان از پروژه مذکور بهره برداری شود.

وی عنوان کرد: در طراحی المان سعی شده فرهنگ شهر نیز در نظر گرفته شود و المان طراحی شده در شأن این دو شهید گرانقدر باشد تا ادای دینی هر چند کوچک به آنها شده باشد.