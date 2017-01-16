اجرای فعالیت های پرورشی و اجتماعی در مدارس مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان گفت: شورای آموزش و پرورش دارای اهداف والایی است.

وی افزود: مباحث آموزشی و پرورشی بایستی در بشرویه بیش از پیش دیده شود.

زمان زاده گفت: شورای آموزش و پرورش فرصت مناسبی ست تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن این مباحث را طرح و در این خصوص اقداماتی ارائه کنیم.

فرماندار شهرستان بشرویه اظهار داشت: تنها ارائه خدمات آموزشی در این نهاد کافی نیست بلکه با مطرح کردن و انجام برنامه های پرورشی بایستی از بروز ناهنجاری ها در مدارس جلوگیری کنیم.

وی از اجرای برنامه های فرهنگی در آموزش و پرورش استقبال کرد و این اقدام را بسیار مثبت ارزیابی کرد.

زمان زاده با بیان اینکه فضای مجازی در صورت استفاده ناصحیح به یک تهدید جدی تبدیل می شود گفت: امروزه آموزش و پرورش می تواند در جهت فرهنگ سازی برای استفاده صحیح از فضای مجازی بسیار موثر باشد.

حجت الاسلام علی اکبر حدادیان امام جمعه موقت شهرستان بشرویه نیز در این جلسه ضمن تقدیر از خدمات آموزش و پرورش خواستار دایر شدن دبیرستان معارف در این شهرستان در صورت امکان شد.