ابوالفضل معصومی فر درگفتگو با خبرنگار مهر گفت:این برنامه با هدف آشنایی خانواده ها و نسل جوان با فضای مجازی، معرفی آسیب ها، مزایا و ظرفیت های فضای مجازی و نیز آگاهی بخشی به خانواده ها و کاربران در خصوص مشکلات این فضا از سیمای مرکز قزوین پخش می شود.

وی افزود: این برنامه رویکردی مبتنی بر آگاهی بخشی مخاطبان بویژه خانواده ها و نسل جوان دارد تا علاوه بر استفاده صحیح از ظرفیت های فضای مجازی با چالش ها و مشکلات فراروی این فضا بیش از پیش آشنا شوند.

معصومی فر یادآورشد: در این برنامه از کارشناسان فضای مجازی که تجربیات ارزنده و کاربردی در این فضا دارند بهره گرفته می شود تا مخاطبان بصورت عینی و ملموس با این فضا آشنا شوند.

وی بیان کرد: با توجه به تلاش دشمنان در حوزه جنگ نرم، ضرورت آگاهی بخشی به مخاطبان در خصوص آشنایی با فضای مجازی بیش از پیش احساس می شود که رسانه با همکاری برخی نهادهای انقلاب این برنامه را تولید و پخش می کند.

مدیرکل صدا وسیمای مرکز قزوین اظهارداشت: برنامه «مُجاز مَجازی» به تهیه کنندگی افشین بصیری چهارشنبه ها ساعت ۲۰:۱۵ به مدت ۴۵ دقیقه از سیمای مرکز قزوین پخش خواهد شد.

طلوع فجر انقلاب در «میدان انقلاب»

وی افزود: رادیو قزوین در ایام فرخنده دهه فجر با ویژه برنامه «میدان انقلاب» میهمان مخاطبان خواهد بود.



معصومی فر تصریح کرد:این ویژه برنامه نیز با هدف انعکاس بخش هایی از مبارزات مردم استان در دوران انقلاب، معرفی دستاوردهای انقلاب به نسل جوان و تداوم روحیه انقلابی مردم از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش می شود.



وی افزود: ویژه برنامه «میدان انقلاب» شامل بخش های مختلفی همچون گفتگو با مسئولان ستاد دهه فجر، گفتگو با فرزندان شهدای انقلاب، گفتگو با مردم در خصوص انقلاب، انعکاس حوادث برجسته انقلاب در استان قزوین و پخش موسیقی است.



معصومی فر یادآورشد: ویژه برنامه «میدان انقلاب» ساختاری ترکیبی و ساده دارد که در ایام دهه فجر هر روز به مدت ۹۰ دقیقه به صورت زنده از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش خواهد شد.