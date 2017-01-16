به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در مورد شرایط و مسائل موجود تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: در خصوص تیم ملی قصد داریم تمامی برنامههای مورد نظر کادر فنی و بهویژه اردوها را به طور منظم برگزار کنیم و در این میان اختلاف موجود بین باشگاهها و تیم ملی موضوع خیلی مهمی است که باید مورد بررسی قرار دهیم و به رسیدگی کنیم.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران در خصوص حواشی بهوجود آمده در خصوص سرمربی تیم ملی افزود: به هرحال اختلاف نظر وجود دارد اما اولویت با تیم ملی است و با زیادهخواهیها مخالف هستیم و در این خصوص اختلافات بهوجود آمده باید تاکید کنم که آنچه سازمان لیگ تصویب کرده اجرا خواهد شد.
وی بیان داشت: تعامل باشگاهها با تیم ملی میتواند به رشد فوتبال ما کمک کند و در این میان قصد نداریم هیچ باشگاهی آسیب ببیند و قصد داریم با ارتباط خوبی که با مدیران باشگاهها داریم تعامل بیشتری برقرار کنیم.
تاج در خصوص اینکه آیا اخیرا جلسهای با کارلوس کیروش در مورد مسائل بهوجود آمده داشته است، گفت: بعد از حواشی بهوجود آمده تا به امروز جلسهای با سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نداشتهام اما قصد دارم پس از پایان سفر بوشهر و طی ۲ یا ۳ روز آینده با تشکیل جلسهای این مسئله را بهصورت کلی مرتفع کرده تا با تعامل قویتر باشگاهها و تیم ملی شاهد موفقیت هرچه بیشتر فوتبال کشور باشیم.
مسابقات فوتبال ساحلی با حضور تیمهای مطرح جهان
رییس فدراسیون فوتبال ایران از برگزاری مسابقات فوتبال ساحلی با حضور تیمهای مطرح جهان در بوشهر خبر داد و اظهار داشت: تقریبا ۳ سال در حال برنامهریزی هستیم تا بتوانیم مسابقات جهانی فوتبال ساحلی را در بوشهر برگزار کنیم که هم اکنون با عظمی که در مسئولان استان بوشهر امروز مشاهده کردم این مهم دور از دسترس نیست و مقدمات کار در حال انجام است.
وی افزود: این رقابتها قرار است با حضور تیمهای مطرح همچون ایتالیا، لهستان، اسپانیا، اوکراین و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در بوشهر برگزار شود که مراحل اجرایی آن توسط کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون، هیئت فوتبال استان بوشهر در حال پیگیری است و تمامی هزینه برگزاری رقابتها را پارس جنوبی بر عهده گرفته است.
تاج در ادامه اشاره کرد: هم اکنون در رتبه پنج فوتبال ساحلی دنیا قرار داریم و مقام نایب قهرمانی جام بین قاره ای را نیز در اختیار داریم که امتیاز ویژ های به شمار می رود که نشانگر این است که پتاسیل لازم برای رشد و توسعه این رشته در کشور ما وجود دارد.
وی تاکید کرد: استان بوشهر یکی از دو قطب فوتبال ساحلی کشور و به نوعی پایتخت فوتبال ساحلی کشور محسوب میشود و مقامهای قهرمانی متعدد تیم دریانوردان پارس جنوبی در چند سال اخیر بیانگر شایستگی و وجود استعدادها در این منطقه است که به نظرم بوشهر بهترین نقطه برای سرمایه گذاری در فوتبال ساحلی است.
تاج در خصوص عملکرد هیئت فوتبال استان بوشهر نیز گفت: هیئت فوتبال استان در بحث ساختاری، سخت افزاری و همچنین رشد فوتبال پایه پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و ما از از عملکرد این هیات رضایت کامل داریم و امیدوارم این روند روبه رشد با حمایت مسئولان استان ادامه داشته باشد.
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