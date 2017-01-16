به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضوانیان مدیر آموزش و پرورش شهرستان بشرویه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان هفته شورای آموزش و پرورش را گرامیداشت.

وی بااشاره به مصوبات جلسات قبل شورای آموزش و پرورش گفت: هماهنگی های لازم جهت تعیین تکلیف بوستان دانش و پذیرش دانش آموزان برای سال تحصیلی آینده در مدرسه نمونه انجام شده است.

وی در ادامه در خصوص تقاضای مردم جهت فعال سازی مدرسه نمونه در بشرویه افزود: برای فعال سازی این مدرسه بایستی حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ متقاضی در شهرستان وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: هم اکنون تعداد کل دانش آموزان دختر بشرویه برای کلاس هفتم ۲۰۰ نفر است به همین منظور در تلاش هستیم تا آمار تعیین شده برای متقاضیان را کاهش دهیم.

رضوانیان همچنین به پروژه ها و برنامه های آموزش و پرورش شهرستان در دهه فجر اشاره کرد و گفت: افتتاح سیستم استاندارد گرمایشی و سرمایشی ۶ واحد آموزشی، اجرای برنامه های فرهنگی چون برگزاری جشن تکلیف تمام دانش آموزان شهرستان، آغاز مسابقات فرهنگی و هنری و نیز برگزاری همایش تجلیل از خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار ، از جمله برنامه هایی ست که در دهه فجر توسط آموزش و پرورش انجام خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بشرویه بااشاره به وضعیت سوادآموزی در شهرستان اظهار داشت: دولت درصدد است تا وضعیت افراد بی سواد را هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند.

وی افزود: در این راستا همچنین در صورت سوادآموزی هرفرد در یک خانواده پس از گرفتن آزمون و نمره قبولی توسط فرد آموزش دیده،بن یک میلیون تومانی به فرد داده می شود.

رضوانیان همچنین در خصوص ایجاد دبیرستان معارف در شهرستان نیز گفت: در این خصوص بحث نیرو و فضا توسط آموزش و پرورش تامین می شود و مابقی موارد بایستی توسط سازمان تبلیغات اسلامی پیگیری و انجام شود.