به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر دوشنبه در نشست کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر اظهار داشت: اکنون با تلاش استاندار بوشهر زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی و تجارت در استان فراهم است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه مبارزه پیشگیرانه در اولویت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح کشور و استان است، تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین و استقرار سامانه های الکترونیکی گام مؤثری در راه نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه و مبارزه با کالای قاچاق است.

گراوند ضمن تاکید بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد: باید کالاهایی که از طریق مبادی قانونی نظیر گمرک، از مجوز قانونی لازم برخوردار هستند در مسیرهای ارتباطی مسئولین گلوگاه های انتظامی و دستگاه های مرتبط با آنان همکاری لازم را داشته باشند تا شاهد هیچ گونه نارضایتی نباشیم و زمینه توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری در استان بوشهر بیشتر فراهم شود.

وی افزود: همچنین از دستگاه‌های مرتبط در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل تعامل خوب و مثبتی که در استان داشتند تشکر و قدردانی می‌کنم.