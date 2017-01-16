مرکز پذیرش کودکان سرطانی اردبیل آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد حمایت از کودکان بیسرپرست و سرطانی استان اردبیل عصر دوشنبه در مراسم بازگشایی مرکز پذیرش کودکان سرطانی به مشارکت خیرین در آغاز به کار این مرکز تأکید کرد.
جواد قرآن نویس با بیان اینکه ساختمان بنیاد حمایت از کودکان بیسرپرست و سرطانی به همت خیرین احداث شده است، اضافه کرد: از این پس بخش پذیرش کودکان سرطانی این مجموعه خدمات مجزایی را برای کودکان سرطانی ارائه میدهد.
وی افزود: در حال حاضر ۲۱۲ کودک سرطانی در بنیاد حمایت تحت پوشش هستند که تمامی هزینههای درمانی آن ها پرداخت میشود.
رئیس بنیاد حمایت از کودکان بیسرپرست و سرطانی استان شعار این مرکز را والدین سربلند و خندان کودکان سرطانی دانست و گفت: به همین منظور هزینههای بیمارستانی و دارویی کودکان سرطانی از صفر تا ۱۰۰ پرداخت میشود.
قرآن نویس تأکید کرد: امروز این مرکز ادعا دارد که هیچ کودک سرطانی در استان اردبیل دغدغه تأمین هزینه را ندارد و تمامی هزینهها به صورت کامل پرداخت میشود.
وی افزود: انتظار داریم مرکز رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی استان به دلیل خرید تجهیزات هر چه زودتر راهاندازی شود تا بیماران سرطانی مجبور به استفاده از امکانات استانهای دیگر نشوند.
در این مراسم سرپرست مشارکتهای اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل نیز مشارکت خیرین در تأمین هزینههای درمانی را ستودنی خواند.
محمدحسین صوفی تأکید کرد: خیرین متعددی بدون چشم داشت و ایثارگرانه هزینههای بیماران سرطانی را تأمین میکنند و بسیاری از آن ها حتی تمایلی به معرفی خود ندارند.
وی افزود: در حال حاضر خیرین در اختصاص زمین و ملک برای توسعه زیرساختهای بهداشت و درمان نیز اقدامات شایان توجهی داشتهاند و به واقع حرکت پسندیده آن ها میتواند تأثیرات مطلوبی در توسعه سلامت جامعه به همراه داشته باشد.
صوفی همچنین به مراحل پایانی راهاندازی مرکز رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: به زودی این مرکز در اختیار بیماران سرطانی قرار خواهد گرفت.
نظر شما