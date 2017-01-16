واگذاری مسئولیت بخشی از منطقه گردشگری «دره گردوی» اراک به شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف یوسفی روز دوشنبه در حاشیه بازدید اعضای شورای اسلامی شهر اراک و مدیران راه و شهرسازی و منابع طبیعی استان مرکزی از منطقه گردشگری دره گردوی اراک، اظهار داشت: بیش از یک هزار و ۴۰۰هکتار از اراضی منطقه گردشگری دره گردوی شهر اراک در حال حاضر برای واگذاری به شهرداری مانعی ندارد و در صورت تصویب شورای عالی جنگل ها و تهیه طرح جامع از سوی شهرداری اراک، این اقدام انجام خواهد شد.

وی افزود: مطابق با آنچه که در مصوبات طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک عنوان شده، یک هزار هکتار فضای سبز باید در مناطق اطراف این شهر ایجاد شود که در این راستا مقرر شد این میزان زمین از سوی نهادهای مسئول در اختیار منابع طبیعی قرار گرفته و منابع طبیعی به ایجاد فضای سبز اقدام کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی بیان کرد: همچنین مقرر بود این میزان فضای سبز پس از ایجاد و تهیه طرح جامع، به منظور حفظ آن به مدیریت شهری واگذار شود.

یوسفی تصریح کرد: در همین راستا یک هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی منطقه گردشگری دره گردوی اراک با موافقت سازمان جنگل های کشور آماده واگذاری به شهرداری است که البته این مهم نیازمند تهیه طرح جامع برای حفظ این منطقه است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اضافه کرد: به زودی جلسه مشترکی میان اعضای شورای اسلامی شهر اراک و شهرداری و منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی برگزار خواهد شد و واگذاری اراضی مذکور به شهرداری تعیین تکلیف می شود.

گفتنی است دره گردو یک منطقه نمونه گردشگری با وسعت یکصد هکتار است که در جنوب شهر اراک قرار دارد و از آب و هوای مناسب، طبیعت بکر و مسیر دسترسی آسان برخوردار است. دلیل نامگذاری این منطقه وجود روستای گردو و همچنین درختان گردو در این دره می‌باشد.