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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۵۴

فرماندار شهرستان سراب تاکید کرد:

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت خیران در حوزه سلامت

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت خیران در حوزه سلامت

سراب- فرماندار شهرستان سراب بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت خیران در حوزه سلامت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی عصر امروز دوشنبه در نشست مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب گفت: حوزه سلامت و بهداشت و درمان از بخش های مهمی است که خیران و افراد نیک اندیش باید در جهت بهبود خدمات صورت گرفته وارد عمل شوند.

وی به طرح بنیادی دولت یازدهم در حوزه سلامت اشاره کرد و اظهارکرد: هم اینک با اجرای طرح تحول سلامت کیفیت خدمات دهی به مردم بهبود یافته و هزینه پرداختی  از جیب بیماران کاهش پیدا کرده است.

رئیس کارگروه سلامت سراب با اذعان به برخی کمبودها یاداورشد: مجمع خیرین سلامت شهرستان می تواند با ورود به حوزه های سلامت و بهداشت و درمان زمینه ارتقای خدمات را فراهم سازد.

وی در ادامه با برگزاری انتخابات دومین دوره مجمع خیرین سلامت شهرستان، مهدی نهانی، داود رفیقی، جمیله حاجی محمدی، رضا صدوقی و حمید فرشی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره مجمع و ابراهیم فرزانه و سید علی طاهری به عنوان بازرس انتخاب شدند.

این گزارش حاکی است در چند ماه گذشته نزدیک ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال از طرف خیران به حساب مجمع خیرین واریز شده است.

کد مطلب 3879025

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