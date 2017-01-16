به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی عصر امروز دوشنبه در نشست مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب گفت: حوزه سلامت و بهداشت و درمان از بخش های مهمی است که خیران و افراد نیک اندیش باید در جهت بهبود خدمات صورت گرفته وارد عمل شوند.

وی به طرح بنیادی دولت یازدهم در حوزه سلامت اشاره کرد و اظهارکرد: هم اینک با اجرای طرح تحول سلامت کیفیت خدمات دهی به مردم بهبود یافته و هزینه پرداختی از جیب بیماران کاهش پیدا کرده است.

رئیس کارگروه سلامت سراب با اذعان به برخی کمبودها یاداورشد: مجمع خیرین سلامت شهرستان می تواند با ورود به حوزه های سلامت و بهداشت و درمان زمینه ارتقای خدمات را فراهم سازد.

وی در ادامه با برگزاری انتخابات دومین دوره مجمع خیرین سلامت شهرستان، مهدی نهانی، داود رفیقی، جمیله حاجی محمدی، رضا صدوقی و حمید فرشی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره مجمع و ابراهیم فرزانه و سید علی طاهری به عنوان بازرس انتخاب شدند.

این گزارش حاکی است در چند ماه گذشته نزدیک ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال از طرف خیران به حساب مجمع خیرین واریز شده است.