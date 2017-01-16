شکست پتروشیمی صدرنشین در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با برگزاری دیدارهای هفته پانزدهم پیگیری شد. در چارچوب این هفته از رقابت ها دو تیم شهرداری اراک و کاشان به مصاف هم رفتند که طی آن اراکی ها مقابل حریف خود متحمل شکست شدند.

گرگان نیز در این هفته از مسابقات میزبان نماینده شیراز بود و موفق به تحمیل شکست به این تیم بدون برد شد. این نخستین بردی بود که بازیکنان شهرداری گرگان در دیدار خانگی به دست آوردند.

اما مهمترین دیدار این هفته از مسابقات در خوزستان و میان دو تیم بالانشین پتروشیمی و نفت برگزار شد که طی آن شاگردان مهران شاهین طبع برابر میزبان خود متحمل شکست سنگینی شدند تا دومین باخت این فصل را متحمل شوند البته بازیکنان پتروشیمی با وجود این شکست همچنان در صدر جدول رده بندی باقی ماندند.

دیگر دیدار این هفته از مسابقات در تبریز و میان شهرداری این شهر با دانشگاه آزاد برگزار شد که طی آن نماینده تهران به برتری دست یافت.

از هفته پانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور دربی تیم های شیمیدر و نیروی زمینی همچنان در جریان است.

*نفت آبادان ۷۸- پتروشیمی بندرامام ۶۵

*شهرداری اراک ۷۹- شهرداری کاشان ۹۸

*شهرداری گرگان ۸۴- لوله AS شیراز ۶۰

* شهرداری تبریز ۶۲- دانشگاه آزاد ۶۳