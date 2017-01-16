به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی عصر دوشنبه در نشست خبری پیش از بازی با صبای قم اظهار داشت: پیکان تیمی بسیار پر اشتیاق برای اثبات شایستگی‌هایش است و این مهم ترین شاخصه‌ای است که ما داریم.

وی افزود: من امیدوارم که اشتیاق ما تا پایان فصل پابرجا بماند تا بتوانیم رتبه خوبی در جدول به دست بیاوریم. این بازی برای صبا ممکن است بازی مرگ و زندگی باشد و این بازی را سخت می‌کند.

سر مربی تیم فوتبال پیکان تهران گفت: مصدوم ما فقط مهدی شیری است که آخرین روزهای آسیب دیدگی خود را طی می‌کند. لئون مدافع ما نیز مصدوم است و یک بازیکن فرانسوی نیز به تازگی جذب کرده‌ایم که با ما به قم آمده و شاید به زودی کاپیتان تیم ملی افغانستان را جذب کنیم.

جلالی بیان داشت: ما گام‌هایی بیشتر از ظرفیت خود برداشته‌ایم. باشگاه خوبی داریم که شرایطی با انضباط مالی مناسب پدید آورده است و بازیکنان ما با آرامش کار می‌کنند؛ این کافی نیست که تا مقطعی از فصل خوب باشیم و تا انتهای فصل خوب کار نکنیم اما ما می‌خواهیم شایستگی‌های خود را نشان دهیم.

وی عنوان کرد: تهدیداتی که در دور برگشت برای هر تیمی ممکن است وجود داشته باشد در درجه اول کیفیت زمین‌ها است. زمانی که ما به قم رسیدیم من از مربی تیم خواستم که ابتدا زمین مسابقه را ببیند و این برای ما مهم است و خوشبختانه قم زمین خوبی دارد. علاوه بر این ما می‌خواهیم که همه چیز در ادامه منصفانه پیش برود و ما هم در فضایی منصفانه می‌توانیم کار را پیش ببریم.

سرمربی پیکان در مورد تقابل کی روش و برانکو و این که آیا حق با برانکو است، تصریح کرد: مدلی که در باشگاه‌های ما تمرین می‌شود مدل یکسانی نیست. آیا ما تعریفی از فوتبال ایرانی داریم؟ وقتی از فوتبال آلمان و اسپانیا صحبت می‌کنیم همه تعبیر مشترکی دارند اما در ایران تلفیقی از مکاتب مختلف فوتبالی می‌بینید.

وی افزود: وقتی به من گفتند مربی تیم امید شو من خواستم که تیم ۳ ماه در اختیارم باشد و چون نمی‌توانستند من هم نپذیرفتم. شاید فعلا نتوان کاری کرد اما شرایط کنونی ما همین طور است. کی روش می‌خواهد تیمش در اختیار باشد اما به هر حال این شرایط بر فوتبال ما حاکم است.

جلالی درباره استعفا از ریاست کانون مربیان نیز گفت: درست است که شروع کننده کار کانون مربیان ما بودیم اما قرار نیست تا ابد ما باشید و ایرادی ندارد که افراد دیگر وارد کار شوند.

وی در مورد وضعیت باشگاه صبای قم گفت: صبا بر اثر تحولات آن زمان فوتبال و جابجایی‌ها از پایتخت، به قم آمد و این کار به طور کلی کار خوبی نبود و صبا یک استثنا برای این کار بود که پایداری کرد.

سرمربی پیکان افزود: این تیم‌ها هرگز در آن شهرها احساس تعلق ایجاد نکردند. شاید قم می‌توانست این کار را انجام دهد اما این که چرا نشد موضوعی است که کارشناسان فوتبال در قم باید بررسی کنند.

وی تصریح کرد: فرصت حضور صبا در قم می‌توانست برای جوانان قم یک امتیاز باشد. لیگ برتر ۱۶ تیمی است و این که یک تیم در قم باشد یک امتیاز است.