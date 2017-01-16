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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۱۵

هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال؛

پیروزی پرگل نارنجی پوشان مس سونگون در تبریز

پیروزی پرگل نارنجی پوشان مس سونگون در تبریز

تبریز – در ادامه رقابت های هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال، مس سونگون در تبریز برابر دانشگاه آزاد به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم مس سونگون و دانشگاه آزاد عصر امروز دوشنبه در سالن پورشریفی تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه شش بر چهار به پایان رسید.

در این دیدار پرگل و تماشایی بلو و داسیلوا هر کدام دو گل و جابری و خیام هر کدام یک گل برای تیم مس سونگون گلزنی کردند. همچنین در آن طرف میدان دانیال گیولی یک گل، گابو دو گل و جوان نیز دیگر گل تیم دانشگاه آزاد را به ثمر رساندند.

گفتنی است در کرج نیز تیم فوتسال دبیری تبریز دیگر نماینده استان در لیگ برتر فوتسال از سد مقاومت البرز گذشت. این دیدار با نتیجه چهار بر یک به نفع تیم تبریزی به پایان رسید.

کد مطلب 3879049

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