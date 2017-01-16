مهندسان گلستانی مسئول ایمنی کارگاه های ساختمانی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نظام مهندسی ساختمان گلستان، سعید مازندرانی در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: بخش زیادی از کارگران ساختمانی با مسایل ایمنی آشنایی کافی ندارند.

وی افزود: باید مبحث آموزش کارگران و دیگر عوامل جدی گرفته شود.

وی با تاکید بر لزوم رعایت اصول مهندسی در مراحل مختلف ساخت و ساز از تخریب تا گودبرداری اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که از مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان به عنوان مسئولان ایمنی پروژه ها استفاده گردد.

مازندرانی بیان کرد: در ساخت و سازهای حاشیه شهری و نیز امکانی که تحت نظارت فنی و مهندسی نیستند میزان آمار تلفات و حوادث ساختمانی بیشتر است و باید جلوی این ساخت و سازهای غیر مجاز گرفته شود.

آمادگی فنی حرفه ای برای آموزش مهندسان گلستانی

مدیرکل فنی حرفه ای استان در این جلسه با تاکید بر همکاری مشترک بین این چهار نهاد بیان کرد: این اداره کل پتانسیل های محدودی دارد که حاضر است آن ها را دراختیار حوزه های مختلف قرار دهد تا نتیجه آن توسعه اشتغال و ایمنی باشد.

ابوالفضل تیرانداز اعلام آمادگی کرد برای مهندسان و سایر عوامل دخیل در ساخت و ساز دوره های آموزشی لازم را برای ایمنی کارگاه ها برگزار کند.

وی بحث آموزش را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: این آمادگی وجود دارد که آموزش های تکمیلی لازم به مهندسان برای افزایش بهره وری و نیز آشنایی با علم روز، داده شود.