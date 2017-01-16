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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۳۰

معاون محیط زیست استان یزد:

بحران آب نتیجه مدیریت‌ نادرست است/نابودی تنوع زیستی در یزد

بحران آب نتیجه مدیریت‌ نادرست است/نابودی تنوع زیستی در یزد

یزد- معاون اداره کل محیط زیست استان یزد بحران آب را نتیجه مدیریت‌ نادرست خواند و گفت: سیاست‌های نادرست در زمینه واگذاری مجوز بهره‌برداری از چاه‌ها، دشت‌ها را دچار این شرایط کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اکبری بعد از ظهر امروز در نشست علمی تخصصی بررسی مخاطرات و بحران‌های طبیعی استان یزد با اشاره به بحران خشکسالی و تحت تاثیر قرار گرفتن دشت‌های استان یزد به دلیل بروز خشکسالی اظهار داشت: خشکسالی امروز نه تنها کشاورزی، منابع طبیعی و حیات وحش بلکه حیات استان را در معرض خطر قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه رفع مشکلات و تبعات ناشی از خشکسالی زمان‌بر است، افزود: رفع مشکلات خشکسالی نیازمند نگاه ویژه مسئولان است.

اکبری، بحران آب را حاصل سیاست‌های نادرست دانست و بیان کرد: مجوزهای کارشناسی نشده ای که در گذشته برای بهره برداری از چاه‌ها صادر شد، وضعیت آب را به شرایط بحران رساند.

معاون محیط زیست استان یزد عنوان کرد: از سوی دیگر، منابع محدود آب در استان یزد امروز صرف صنایع پرآبخواه نظیر صنایع فولادی می شود و هر چند از آب‌های شور و بی کیفیت زیرزمینی برای این منظور استفاده می‌شود اما برداشت از این آب‌ها،‌ دشت‌ها را دچار بحران می‌کند.

اکبری بحران آب در استان یزد را جدی خواند و گفت: این بحران سبب شده بخش قابل توجهی از تنوع زیستی استان یزد بین برود و بخش دیگری نیز در آستانه نابودی قرار گرفته است.

کد مطلب 3879069

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