بحران آب نتیجه مدیریت‌ نادرست است/نابودی تنوع زیستی در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اکبری بعد از ظهر امروز در نشست علمی تخصصی بررسی مخاطرات و بحران‌های طبیعی استان یزد با اشاره به بحران خشکسالی و تحت تاثیر قرار گرفتن دشت‌های استان یزد به دلیل بروز خشکسالی اظهار داشت: خشکسالی امروز نه تنها کشاورزی، منابع طبیعی و حیات وحش بلکه حیات استان را در معرض خطر قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه رفع مشکلات و تبعات ناشی از خشکسالی زمان‌بر است، افزود: رفع مشکلات خشکسالی نیازمند نگاه ویژه مسئولان است.

اکبری، بحران آب را حاصل سیاست‌های نادرست دانست و بیان کرد: مجوزهای کارشناسی نشده ای که در گذشته برای بهره برداری از چاه‌ها صادر شد، وضعیت آب را به شرایط بحران رساند.

معاون محیط زیست استان یزد عنوان کرد: از سوی دیگر، منابع محدود آب در استان یزد امروز صرف صنایع پرآبخواه نظیر صنایع فولادی می شود و هر چند از آب‌های شور و بی کیفیت زیرزمینی برای این منظور استفاده می‌شود اما برداشت از این آب‌ها،‌ دشت‌ها را دچار بحران می‌کند.

اکبری بحران آب در استان یزد را جدی خواند و گفت: این بحران سبب شده بخش قابل توجهی از تنوع زیستی استان یزد بین برود و بخش دیگری نیز در آستانه نابودی قرار گرفته است.