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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۸:۳۴

از سوی سخنگوی وزارت امورخارجه:

ایران، حادثه تروریستی قندهار را به شدت محکوم کرد

ایران، حادثه تروریستی قندهار را به شدت محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز همدردی با دولت‌های افغانستان و امارات متحده، حادثه تروریستی رخ داده در قندهار را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امورخارجه کشورمان حادثه تروریستی اخیر در قندهار افغانستان که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از  دیپلمات‌های امارات متحده عربی و شماری از مقامات و شهروندان افغانستانی شد را قویا محکوم کرد.

قاسمی ضمن ابراز همدردی با دولت‌های افغانستان و امارات متحده و خانواده‌های قربانیان این حادثه اسفبار تروریستی، افزود: تروریسم مهمترین معضل امنیتی منطقه و جهان است که صلح و امنیت کشورها و ملت‌ها را بدون  هیچگونه استثنایی هدف قرار داده و  مبارزه با آن، هم‌افزایی تلاش‌ها، کشش و کوشش‌های همه‌جانبه تمامی دولت‌های منطقه و جامعه جهانی را طلب می کند.

کد مطلب 3879071
محمد مهدی ملکی

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