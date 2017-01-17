ایران، حادثه تروریستی قندهار را به شدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امورخارجه کشورمان حادثه تروریستی اخیر در قندهار افغانستان که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از دیپلمات‌های امارات متحده عربی و شماری از مقامات و شهروندان افغانستانی شد را قویا محکوم کرد.

قاسمی ضمن ابراز همدردی با دولت‌های افغانستان و امارات متحده و خانواده‌های قربانیان این حادثه اسفبار تروریستی، افزود: تروریسم مهمترین معضل امنیتی منطقه و جهان است که صلح و امنیت کشورها و ملت‌ها را بدون هیچگونه استثنایی هدف قرار داده و مبارزه با آن، هم‌افزایی تلاش‌ها، کشش و کوشش‌های همه‌جانبه تمامی دولت‌های منطقه و جامعه جهانی را طلب می کند.