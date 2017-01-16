به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیدی پور شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نقد و بررسی آثار ادبی و هنری از دیرباز نقش خاصی در تقویت و توسعه جریان های فرهنگی داشته و البته در دنیای امروز با توجه به توسعه رسانه ها در ابعاد مختلف این نقش جایگاه ویژه تری یافته است.

وی با بیان اینکه ادبیات مقاومت و پایداری به عنوان یکی از جریان های مهم ادبی پس از انقلاب اسلامی نقش مهمی در ایجاد یک گفتمان ادبی فراگیر در سال های اخیر داشته و توانسته نوعی از ادبیات مردمی را در مقایسه با ادبیات مبتنی بر سبک شناسی ادبی مرسوم ارائه دهد گفت: اگرچه این موضوع به دلیل عمومیت یافتن نگارش آثار ادبی ممکن است سطح کیفی آثار را کما بیش دستخوش تحول کرده باشد اما فرصتی بی نظیر برای خروج ادبیات معاصر کشور از تنگناهای موجود و اسارت در بند قواعد مرسوم ادبی فراهم آورده است.

مدیر کل حوزه هنری لرستان بیان داشت: از طرف دیگر جریان ادبی موجود در زمینه دفاع مقدس و پایداری نیز به ویژه در یک دهه اخیر توانسته است خود را به فرم های ادبی رایج نزدیک تر کرده و آثار قابل قبولی را در این زمینه عرضه کند و به مرحله سوم از حیات ادبی خود یعنی ترجمه و جهانی شدن نزدیک تر شود.

امیدی پور تصریح کرد: در این میان آنچه می تواند ضمن افزودن بر غنای آثار ادبی روند موجود را تسریع کند، نقد و بررسی علمی و روشمند است که می تواند در قالب آثار ادبی مستقل در این عرصه حضور داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری لرستان با توجه به اهمیت این موضوع از ابتدای سال ۹۴ با تمرکز بر پایان نامه های دانشجویی با موضوع ادبیات پایداری به گردآوری و حمایت از این گونه تحقیقات پرداخته و از میان پژوهش های شناسایی شده مواردی را برای انتشار در قالب کتاب مورد توجه قرار داده است گفت: «سفید، سیاه، خاکستری» نخستین نمونه مکتوب از پژوهش های دانشجویی است که توسط این مرکز ویرایش، تنظیم و به چاپ رسیده است.

مدیر کل حوزه هنری لرستان با بیان اینکه این اثر به نقد و بررسی عنصر شخصیت در سه رمان حوزه ادبیات دفاع مقدس می پردازد گفت: اگر چه باید به این واقعیت اقرار داشت که ادبیات جنگ به عنوان ژانر جهانی در کشور ما کمابیش مورد بی مهری نویسندگان در سال های گذشته قرار گرفته است، اما اقبال عمومی به این موضوع در سال های اخیر، بهره مندی بیشتر ادبیات ما را از این منبع غنی محتوایی، نوید می دهد.