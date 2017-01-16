اهداء کننده برتر خون در گلستان تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباسی، اهداء کننده برتر خون گلستان که در کمپین اهداء خون به عنوان برگزیده انتخاب شده بود، عصر دوشنبه در مراسمی با حضور مدیرکل انتقال خون گلستان، تجلیل شد.

در این مراسم، میر محمدعلی حسینی با تاکید بر اهمیت ترویج فرهنگ اهداء خون، گفت: اهداء خون یکی از نیکوترین اقدامات است زیرا باعث نجات جان انسان می شود.

وی با بیان این که ظرفیت فضای مجازی و رسانه ها فرصت خوبی را برای ایجاد فرهنگ اهداء خون در جامعه فراهم کرده است، افزود: خدماتی که سازمان انتقال خون می دهد گرچه حتی برای برخی پزشکان شناخته شده نیست، اما در اکثر موارد پزشکی بخصوص اورژانس، حوادث و عمل های جراحی کاربرد دارد.

حسینی تصریح کرد: هر اهداء کننده خون می‌تواند در طول سال چهار بار خون خود را اهدا کند و این برای خانم‌ها سه بار در طول سال است.

وی با بیان اینکه در سال جاری از عملکرد انتقال خون استان گلستان توسط شرکت‎های آلمانی بازرسی صورت گرفت، گفت: عملکرد استان گلستان نسبت به عملکرد دیگر استان‎ها بالاتر بوده و موارد منفی گزارش نشده است.

وی بیان کرد: از هر اهداکننده خون ۲۵۰ سی سی پلاسما تهیه می‎شود که برای استان گلستان ارزش افزوده به همراه دارد.

مدیرکل انتقال خون گلستان با بیان اینکه شهرستان گرگان بیشترین اهداکننده خون را دارد، افزود: بیشترین فرآورده‎های خون مورد استفاده بیماران تالاسمی، سرطانی، عمل جراحی و زنان و زایمان قرار می‎گیرد.