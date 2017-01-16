تماشاگران گرگانی به گزارشگر صدا و سیما بی احترامی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، بعدازظهر دوشنبه تیم شهرداری گرگان میزبان لوله آ اس شیراز بود که با نتیجه ۸۴ بر ۶۰ به پیروزی رسید.

این دیدار که در سالن امام خمینی (ره) گرگان و در حضور کمتر از هزار تماشاگر برگزار شد، حاشیه‌هایی به همراه داشت که گزیده‌هایی از آن در ادامه آمده است:

شعار علیه ایزدپناه با وجود نخستین پیروزی خانگی

این دیدار را می‌توان کم تماشاگرترین بازی خانگی تیم بسکتبال شهرداری گرگان دانست، زیرا در خوشبینانه‌ترین حالت کمتر از هزار نفر به سالن امام خمینی (ره) گرگان آمده بودند تا تیم شهرداری گرگان را تشویق کنند.

بابک نظافت بازیکن فصل گذشته تیم شهرداری گرگان و فعلی تیم لوله آ اس شیراز در لیست تیمش برای حضور در این دیدار قرار نداشت و از روی سکوها نظاره گر این بازی بود، نظافت پیش از بازی، در طول بازی و پس از بازی بارها مورد تشویق تماشاگران گرگانی قرار گرفت.

هواداران ناراضی تیم بسکتبال شهرداری گرگان پیش از آغاز این دیدار علیه محمدمهدی ایزدپناه سرمربی تیم شهرشان شعار دادند و خواستار برکناری وی شدند، شعار تماشاگران گرگانی بارها در طول بازی و پس از بازی با وجود پیروزی نماینده گرگان ادامه داشت.

اما تماشاگران گرگانی که شعار دادن علیه سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان برای آنها به عادتی تبدیل شده این بار علیه یکی از گزارشگران صدا و سیما مرکز گلستان شعار سر دادند.

تونسینیچ خوش درخشید

کوارتر نخست این دیدار با پرتاب سه امتیازی فیلیپ تونسینیچ بازیکن خارجی تیم شهرداری گرگان آغاز شد، در ادامه گرگانی‌ها پنج بر صفر پیش افتادند تا اینکه محمد آقاجری با پرتابی سه امتیازی، اختلاف را به دو امتیاز رساند.

درخشش تونسینیچ در کوارتر نخست ادامه داشت تا شهرداری گرگان با برتری ۲۰ بر ۱۲ به استقبال کوارتر دوم برود.

در کوارتر دوم بازیکنان آ اس شیراز پرتاب‌های سه امتیازی موفقی داشتند و در این کوارتر ۱۵ بر ۱۴ پیروز شدند، اما در مجموع نتیجه پایان نیمه نخست ۳۴ بر ۲۷ به سود نماینده گرگان بود.

در کوارتر سوم انگیزه بازیکنان تیم لوله آ اس شیراز که در این فصل تمام دیدارهای خود را واگذار کردند، کمتر شد و شهرداری گرگان در پایان این کوارتر ۶۱ بر ۴۱ پیش افتاد.

روند برتری تیم میزبان در کوارتر پایانی هم ادامه داشت و در نهایت بازیکنان تیم شهرداری گرگان با ثبت برتری ۸۴ بر ۶۰ نخستین پیروزی خانگی خود در این فصل را جشن گرفتند.

فیلیپ تونسینیچ بازیکن خارجی تیم شهرداری گرگان با کسب ۲۳ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۶ پاس منجر به گل، یک بلاک شات و مجموع اثرگذاری ۲۹، بهترین بازیکن این دیدار بود.

سامان طاهرپور از تیم لوله آ اس شیراز با کسب ۲۰ امتیاز، ۱۲ ریباند، یک پاس منجر به گل، سه توپ ربایی و مجموع اثرگذاری ۲۰، بهترین بازیکن تیمش بود.