فیلم کوتاه « در تاریکی» در تبریز تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به کارگردانی رضا جوانشیر و سعید حاتم خانی روز جمعه ۲۴ دی در تبریز کلید خورد.

عوامل فیلم عبارتند از کارگردان رضا جوانشیر ٬ سعید حاتم خانی، فیلمنامه رضا جوانشیر، تهیه کننده بهنام بیرامی، مجری طرح انجمن سینمای جوانان ایران دفتر تبریز، مدیرتصویربرداری امیر پورحکمت، صدا بردار قاسم اندرزگو.

بازیگران این فیلم فرید ادهمی٬ مژگان پورخورشیدی٬ ال آی رمضانی، مدیر تولید محمد رضا چوپانی، جانشین تولید سعید پورعلی هستند.

بر اساس این گزارش، طراح صحنه و لباس محمد رضا فلاحیان، گریمور مهناز سیفی، عکاس و تصویربردار پشت صحنه آیدین پورعلی، دستیار برنامه ریز فاطمه صبری، دستیار کارگردان مهدی علیپور اصل، منشی صحنه منا صدقی، گروه تصویر حامد اصغری راد ٬ علیرضا علیزاده، مدیر تدارکات وحید دواتگری و گروه پشتیبانی میثم رادپور ٬ محمد هاشمی هستند.