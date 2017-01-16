واکنش وزارت خارجه عراق به اظهارات ضدایرانی «ثامر السبهان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، وزارت خارجه عراق به اظهارات مقام بلندپایه سعودی علیه ایران واکنش نشان داد.

در همین راستا، «احمد جمال» سخنگوی وزارت خارجه عراق در سخنانی کنایه آمیز خطاب به «ثامر السبهان» وزیر سعودی در امور خلیج فارس اظهار داشت: وزارت خارجه عراق سخنان تو را پس از پایان دوران فعالیت در عراق درک می کند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: حاکمیت ما به وسیله خون قهرمانان عراق مصون می ماند و وجود نمایندگی کشورهای دیگر در خاک عراق، نشانگر حاکمیت ما است.

روز یکشنبه ثامر السبهان در سخنانی علیه سفیر جدید ایران در عراق مدعی شده بود که وی جنایتکار جنگی و تحت پیگرد قانونی بوده است! وی پس از این ادعای مضحک خود، بسته شدن کنسولگری سعودی ها در اربیل را خواستار شده و ادعها کرده بود که در عراق حاکمیت جامع وجود ندارد.

اظهارات این مقام سعودی در حالی مطرح می شود که سعودی با حمایت از گروه های تروریستی در عراق به صورت مستقیم عامل کشته شدن صدها نفر از مردم این کشور هستند و در حقیقت خودشان در ردیف نخست جنایتکاران جنگی قرار دارند.

ثامر السبهان پیش از این نیز سفیر سعودی ها در عراق بود که به دلیل مداخلات بسیار و اقدامات غیرقانونی زیاد بنابه درخواست دولت عراق از این کشور خارج شد.