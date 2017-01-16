آرش کشاورزی بازیکن تیم والیبال شهرداری ارومیه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد بازی این تیم با شهرداری تبریز اظهار داشت: هر دو تیم بازی خوبی را نمایش دادند که خوشبختانه در ادامه بازی شرایط بهتری را تیم ما پیدا کرد و موفق شدیم با جبران گیم های ازدست‌رفته بازی را به گیم پنجم بکشیم و بتوانیم بازی را به نفع خودمان به پایان برسانیم.

وی افزود: بازی برای هر دو تیم از حساسیت بالایی برخوردار بود که این باعث شده بود تا دو تیم بازی زیبای را نمایش دهند.

بازیکن تیم والیبال شهرداری ارومیه گفت: تیم ما در ابتدای بازی شروع خوبی را نداشت و برخلاف ما تبریز بسیار خوب شروع کرد که در ادامه مصدومیت یکی از بازیکنان اصلی ما هم کار را در ادامه برای ما سخت‌تر کرد ولی خوشبختانه بازیکنان تیم ما خیلی خوب به بازی برگشتنند و در ادامه عملکرد بسیار خوبی را نمایش دادیم.

کشاورزی در مورد عملکرد خوب خود در این بازی گفت: این تلاش همه بازیکنان بود که ما به بازی برگشتیم و موفق شدیم نتیجه را تغییر دهیم ولی بسیار خوشحالم که در این بازی توانستم برای تیم مفید واقع شوم و امیدوارم در ادامه لیگ هم عملکرد خوبی داشته باشم.

وی در خصوص حاشیه‌های این بازی گفت: من تا آخر بازی در سالن بودم و هیچ توهینی به آنالیزور تبریز و یا کس دیگری نشد ولی به دلیل شرایط حساس بازی و فشاری که روی هواداران ارومیه بود برخی از افراد شیطنت می‌کردند و با شعارهای باعث ایجاد حاشیه می‌شدند که این هم به دلیل حساسیت بازی در تمام بازی‌ها است.

کشاورزی تصریح کرد: ما همه تلاش خودمان را خواهیم کرد تا در ادامه بازی‌ها هم نتایج خوبی کسب کنیم تا جایگاه سومی خود را تثبیت کنیم که اگر در بازی بعد مقابل اراک بتوانیم پیروز شویم جایگاه سومی خود را برای حضور در پلی‌آف تثبیت خواهیم کرد.

وی گفت: من امیدوارم که در مرحله پلی‌آف تیم های تبریز و ارومیه به هم نخورند که اگر چنین شود بازی بسیار سخت و مهمی خواهیم داشت و شرایط برای هر دوتیم بسیار سخت خواهد شد.

بازیکن تیم والیبال شهرداری ارومیه گفت: از همه هواداران به دلیل حمایت‌های که از تیم دارد تشک می‌کنم و امیدوارم با کسب مقام قهرمانی دل آن‌ها را شاد کنیم.