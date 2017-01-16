جاسم محمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به ارائه خدمات کمیته امداد لرستان اظهار داشت: ۶۰ درصد خدمات کمیته امداد لرستان در مناطق محروم و روستاها صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه کمیته امداد لرستان طی سال گذشته برای مددجویان تحت پوشش خود چهار هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است گفت: همچنین طی امسال نیز سه هزار و ۱۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان تحت پوشش این نهاد ایجاد شده است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان بیان داشت: طی سال گذشته ۶۵ میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال مددجویان کمیته امداد لرستان هزینه شد.
محمدی فارسانی همچنین از خرید مسکن مهر های مازاد لرستان برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد بیان داشت: در این راستا ۲۰ میلیون کمک بلاعوض به خانواده های مددجویان پرداخت می شود.
وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه های همکاری برای تامین مسکن مددجویان با خیرین مسکن ساز و آستان قدس رضوی عنوان کرد: در مجموع ۱۲۰۰ واحد مسکن مهر مازاد در استان وجود دارد که پیگیری برای اختصاص تعدادی از این واحدها برای مددجویان صورت خواهد گرفت.
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