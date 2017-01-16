حجت الاسلام سید محمود ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح شخصیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی پرداخت و بیان داشت: این عالم مجاهد ۶۰ سال از دوران عمر پر برکت خود را در راه تعالی کشور و دفاع از ارزش‌های دینی و اسلامی صرف کرد و همواره منشاء حرکت‌های ارزشمند و ماندگاری در طول تاریخ ایران بود لذا خدمات وی هرگز فراموش نخواهد شد.

وی با بیان اینکه مرحوم هاشمی شخصیتی دینی، حوزوی، فرهنگی و دانشگاهی بود و در بین مسئولان و مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار و همیشه دل در گرو انقلاب داشت، افزود: وی همواره عامل انسجام و وحدت در جامعه محسوب می شد و لحظه ای خود را از انقلاب و رهبری جدا نمی دانست و تا آخر عمر و حیات خود رهرو واقعی مقام معظم رهبری بود و براین اصول پایبند بود.

امام جمعه سابق دامغان با بیان اینکه آیت الله هاشمی سختی ها و مشکلات را با جان و دل پذیرا بود و کسی که با خدا معامله کرده و برای رضای خدا قیام کند خدا به او عزت می بخشد، گفت: رنج خالصانه آن مرحوم در مسیر شکل گیری انقلاب و استمرار آن بسیار ارزنده بوده است.

ترابی افزود: مردم بصیر ایران با حضور پرشور خود در آیین تشییع جنازه مرحوم آیت الله هاشمی از شخصیتی بی نظیر تکریم و تجلیل کردند و وحدت وصف ناشدنی خود را به نمایش گذاشتند.

وی بیان داشت: شخصیت علمی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آیت الله هاشمی برهمگان مشخص بود و وی به عنوان یکی از استوانه‌های ایمان، جهاد و خدمت درعمر خود سر منشاء حرکت‌های ارزشمند و ماندگاری در تاریخ ایران و اسلام بوده است.

مسئول حوزه‌های علمیه دامغان، رمز موفقیت مردان بزرگ را ایمان راسخ به خداوند متعال و استقامت و پایداری در راه رسیدن به هدف دانست و گفت: مبارزان قبل از انقلاب اسلامی ایران اگر ایمان مستحکم و توکل برخداوند متعال نداشتند نمی توانستند در رسیدن به اهداف خود ثابت قدم بمانند.