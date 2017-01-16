هوای تبریز در وضعیت ناسالم قرار دارد

حمید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: شاخص آلودگی هوا هم اکنون در تبریز ۱۲۶ پی اس آی است که این شرایط هوا ناسالم برای گروه های حساس جامعه است.

قاسمی از احتمال افزایش این شاخص آلودگی در روزهای آینده خبر داد و گفت: شاخص آلودگی از ۰ تا ۵۰ نشانگر هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰هوای سالم، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس بوده و از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌ها و بیش از ۲۰۰ وضعیت بحرانی است.

وی سپس ادامه داد: باید کودکان، افراد سالخورده و بیماران ریوی و قلبی از حضور در فضاهای باز خودداری کنند.