  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۰۲

مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی:

هوای تبریز در وضعیت ناسالم قرار دارد

هوای تبریز در وضعیت ناسالم قرار دارد

تبریز - مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: هوای تبریز در وضعیت ناسالم قرار دارد.

حمید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: شاخص آلودگی هوا هم اکنون در تبریز ۱۲۶ پی اس آی است که این شرایط هوا ناسالم برای گروه های حساس جامعه است.

قاسمی از احتمال افزایش این شاخص آلودگی در روزهای آینده خبر داد و گفت: شاخص آلودگی از ۰ تا ۵۰ نشانگر هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰هوای سالم، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس بوده و از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌ها و بیش از ۲۰۰ وضعیت بحرانی است.

وی سپس ادامه داد: باید کودکان، افراد سالخورده و بیماران ریوی و قلبی از حضور در فضاهای باز خودداری کنند.

کد مطلب 3879108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها