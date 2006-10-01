پايان بازبيني 17 هزار دقيقه فيلم ديني "رويش"

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، با توجه به حجم بالاي آثار ارسالي به دبيرخانه دومين "رويش" با همكاري مدرسه كارگاهي فيلمنامه نويسي حوزه هيئت انتخاب فيلم متشكل از حبيب بهمني، نادر طريقت، ناصر رفايي، فريد فرخنده كيش و رهبر قنبري بيش از 17 هزار دقيقه فيلم ارسالي به دبيرخانه را در بخش هاي مسابقه ملي، فيلم هاي اول و ويژه پيامبر اعظم (ص) بازبيني كردند.

همچنين در بخش جنبي (رقابتي) فيلمنامه و ايده نيز هيئت بازخواني متشكل از عليرضا كاظمي پور، جعفر حسني و هادي كريمي فيلمنامه ها و ايده هاي شايسته حضور در بخش پاياني دومين "رويش" را مورد ارزيابي و بررسي قرار دادند. در بخش هاي جنبي (رقابتي) مقالات، پژوهش ها و پايان نامه هاي سينماي ديني، تعداد آثار ارسالي نسبت به ساير بخش ها كمتر بود، لذا بنا به تصميم ستاد برگزاري جشنواره، انتخاب و داوري در اين بخش ها به صورت يك مرحله اي صورت خواهد پذيرفت.

نتايج آراء هيئت هاي انتخاب پس از جمع بندي نهايي حداكثر تا پايان نيمه اول مهرماه از طريق پايگاه اينترنتي حوزه هنري خراسان رضوي به آدرس www.hhkh.ir و رسانه هاي گروهي اعلام خواهد شد."

دومين جشنواره سراسري فيلم ديني "رويش" به همت حوزه هنري و با مشاركت شبكه اول سيما و همياري معاونت سينمايي وزارت ارشاد، مركز توسعه سينمايي سوره، بنياد سينمايي فارابي، انجمن سينماي جوانان، مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري مشهد، نيروي انتظامي خراسان رضوي، اداره كل ارشاد خراسان رضوي، اداره ارشاد مشهد، صدا و سيماي خراسان رضوي و شركت "تكا" هواپيماي ايران ايرتور از 8 الي 12 آبان در مشهد مقدس و همزمان در 8 استان برگزار مي شود.