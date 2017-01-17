یک بهله «سنقر تالابی» در شفت تیمار و رها سازی شد

رضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی تماس تلفنی از سوی نیروی انتظامی شهرستان شفت مبنی برنگهداری یک بهله «سنقر تالابی» در منزل مسکونی یکی از شهروندان شفتی مأموران یگان حفاظت اداره محیط زیست شهرستان به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به توقیف پرنده مذکور از منزل فرد متخلف، افزود: با توجه به اینکه خرید، فروش و نگهداری پرندگان شکاری براساس قانون جرم محسوب می شود لذا با تشکیل پرونده و شکایت اداره حفاظت از محیط زیست علیه فرد مذکور، وی برای طی کردن مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت خاطرنشان کرد: به دلیل نگهداری نامناسب، پرنده شکاری دچار آسیب شده بود که بعداز چند روز تیمار و مداوا توسط پرسنل این اداره بعد از اطمینان از بهبودی کامل پرنده، در یکی از زیستگاه های شهرستان رها سازی شد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از نیروی انتظامی از شهروندان شهرستان شفت درخواست کرد تا در صورت مشاهده چنین مواردی، مراتب را هر چه سریع تر به اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان اطلاع رسانی کنند.