آل خلیفه پایگاه اینترنتی روزنامه مستقل «الوسط» را مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رژیم آل خلیفه همچنان به سرکوب آزادی بیان در بحرین ادامه می دهد.

در همین راستا، مقامات آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود علیه مردم و نقض آزادی بیان در بحرین، پایگاه اینترنتی روزنامه مستقل «الوسط» را مسدود کردند.

در سال گذشته نیز هیئت رسیدگی به امور رسانه ای بحرین انتشار روزنامه الوسط تنها روزنامه مستقل بحرین را تا اطلاع ثانوی و به اتهام نقض قانون و ایجاد تفرقه در جامعه متوقف کرد.

مقامات بحرین این روزنامه را در سال ۲۰۱۱ به مدت کوتاهی توقیف کرده و کارکنان آن را خانه نشین کرده بودند. این تصمیم یک روز بعد از هشدار عیسی بن عبدالرحمن الحمادی وزیر اطلاع رسانی بحرین انجام گرفت.

وزیر اطلاع رسانی بحرین پیشتر درباره اتخاذ تدابیر به اصطلاح قانونی علیه رسانه هایی که به ادعای وی اطلاعات دروغ درباره بحرین منتشر می کنند، هشدار داده بود. بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است.

اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه در حالی همچنان ادامه دارد که مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض در کشورشان هستند. رژیم بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازی به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است.

با وجود همه این اقدامات، جنبش مردم بحرین برای دستیابی به خواسته های به حق خود همچنان ادامه دارد و آنها با برپایی تظاهرات خواهان برآورده شدن این خواسته ها هستند.