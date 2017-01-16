به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار در ادامه سفر دو روزه خود به استان یزد در دیدار با امام جمعه یزد اظهار داشت: امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته نظیر ژاپن با وجود اینکه زلزله های شدید بسیاری رخ می دهد، حتی یک مورد گزارش از خسارت یا تلفات جانی نمی‌شنویم اما در کشور ما زلزله های بالای سه و چهار ریشتر با خسارت‌های بزرگ همراه است.

وی بیان کرد: امروز با به کارگیری علم، خرد، اندیشه و عمل درست، می توان کشور و جامعه را در برابر حوادث و بلایای طبیعی حفظ کرد اما لازمه تحقق این امر، مشارکت همه مردم و توجه آنها به مباحث ایمنی است.

نجار خاطرنشان کرد: متاسفانه به مبحث مدیریت بحران باور نداریم و به همین دلیل در زمینه آمادگی و ایمنی خوب عمل نمی کنیم.

معاون وزیر کشور ادامه داد: در کشور ما به جای کیفیت ساختمان و توجه به مصالح استاندارد و ساختمان سازی قوی و اصولی بیشتر به نما و دکور ساختمان توجه می شود و متاسفانه هیچ توجهی به مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله و حوادث طبیعی نمی شود که امیدواریم این موضوع به سرعت در جامعه ما نهادینه شود.

نجار بیان کرد: زمانی این امر به یک فرهنگ در کشور ما تبدیل می شود که ضرورت آن احساس شود و به نظر می رسد وقت آن رسیده که از حوادث گذشته درس بگیریم و در برابر حوادثی نظیر زلزله هوشیارانه عمل کنیم.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور با اشاره به نقش ویژه و جایگاه علما و روحانیون در بحث فرهنگ سازی و آموزش بیان کرد: از آنجا که آموزه های دینی نیز بر حفظ جان انسان تاکید دارد، امیدواریم از منابر و تاثیرگذاری علما و روحانیون برای توجه به این مباحث استفاده شود.

امام جمعه یزد نیز در این دیدار بر لزوم توجه جدی به بحران‌هایی نظیر خشکسالی در یزد تاکید کرد و اظهار داشت: شرایط یزد ویژه است و باید در سطح کلان کشور به این استان به لحاظ خشکسالی‌های متعدد توجه جدی شود.

آیت الله محمدرضا ناصری افزود: مردم باید در جریان مشکلات پیش آمده در مواقع بحران قرار گیرند تا به اهمیت ایمنی در برابر حوادث واقف شوند.