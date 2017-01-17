به گزارش خبرنگار مهر، تیم گیتی‌پسند اصفهان که در هفته‌های گذشته عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته، شامگاه دوشنبه در ورزشگاه پیروزی اصفهان مقابل تیم طرح و توسعه الوند قزوین به پیروزی ۷ بر دو دست پیدا کرد.

این تیم اصفهانی در شرایطی که با اختلاف نسبت به مس سونگون صدرنشین رقابت‌های لیگ برتر به شمار می‌رود، با پیروزی امروز خود اختلافش را با تیم دوم افزایش داد.

گیتی‌پسند در شرایطی مقابل تیم توسعه الوند قزوین به پیروزی رسید که مهدی جاوید در این بازی برای تیم اصفهانی هت‌تریک کرد.

همچنین احمد اسماعیل پور، محمد کشاورز، اصغرحسن زاده و مهران عالیقدر نیز دیگر گل‌های تیم اصفهانی را به ثمر رساندند.

تیم طرح و توسعه الوند قزوین نیز در این بازی توسط حمید سرخدار گلزنی کرد.