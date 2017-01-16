به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد جوادی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تعادل بخشی دشت ها و جلوگیری از برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی شهرستان خرم آباد چهار حلقه چاه غیر مجاز که به صورت نیمه عمیق حفاری شده بودند پر و مسلوب المنفعه شدند.

وی ضمن اشاره به اهمیت منابع آب زیرزمینی و لزوم اجرای طرح تعادل بخشی در سطح لرستان بیان داشت: با پر کردن چاه های غیر مجاز بیش از ۳۴۶ هزار مترمکعب آب در سال صرفه جویی می شود که با توجه به پر و مسلوب المنفعه شدن ۲۸ حلقه چاه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود هزار و ۱۸۵ مترمکعب از برداشت غیرمجاز منابع آب زیرزمینی جلوگیری به عمل آمده است.

مدیر منابع آب شهرستان خرم آباد از بهره برداران چاه های مجاز خواست تا با نصب کنتورهای هوشمند به مدیریت برداشت آب از این چاه ها کمک کنند ادامه داد: حذف اضافه‌ برداشت چاه‌های مجاز و پرکردن چاه‌های غیرمجاز از راهکارهای به تعادل رسانیدن منابع آب زیرزمینی دشت‌های استان است.

جوادی بیان کرد: بحران آب تحت تاثیر عامل نیروی انسانی ایجاد شده و حل آن نیز نیازمند حمایت و پشتوانه مردمی، عزم ملی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی است.

وی گفت: همچنین در رابطه با چاه‌های مجاز لرستان که برداشت بیشتر از پروانه بهره‌برداری داشته باشند، به سبب حفاظت از منابع آب زیرزمینی برخورد و به کشاورزان توصیه می شود برای صیانت از آب های زیرزمینی از حفر چاههای غیرمجاز، انتقال آب به اراضی خارج از محدوده چاه، نصب منصوبات غیر مجاز برروی چاههای تحت مالکیت، خودداری و همچنین بر رعایت الگوی کشت اعلام شده از طرف جهاد کشاورزی اقدام کنند.