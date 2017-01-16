تیم بسکتبال شهرداری اراک در یک بازی پرجنجال به شهرداری کاشان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال مردان کشور با پنج دیدار همزمان در شهرهای مختلف پیگیری شد که عصر دوشنبه تیم بسکتبال شهرداری اراک، میزبان همنام خود یعنی شهرداری کاشان بود.

در هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال کشور تیم شهرداری اراک نتیجه بازی را پس از چندین پیروزی پی در پی، در تهران به تیم شیمیدور تهران واگذار کرد و این باخت در حالی اتفاق افتاد که تیم بسکتبال شهرداری حرکت روبه رشدی را طی می کرد و از مدعیان قهرمانی و صدر جدول به حساب می آمد.

اما به یکباره برخی از مسایل مالی در این تیم و تعویق پرداخت های تعهدی از سوی باشگاه، همه معادلات را به هم ریخت به نحوی که شنیده شد تیم شهرداری اراک مقابل تیم بسکتبال شهرداری کاشان حاضر نخواهند شد.

براساس این گزارش در مسابقه امروز بسیاری از بازیکنان در میدان حاضر نشدند و بازی در کوارتر اول با پنج بازیکن میدانی شروع شد و میز اراک خالی از ذخیره بود که سرانجام در کوارتر اول بازی با نتیجه ۲۴ بر ۱۱ به سود تیم بسکتبال شهرداری کاشان پایان یافت.

در کوارتر دوم هم با همه افت و خیزها، چندین بار بازی به خاطر اعتراضات هواداران به نحوه بازی بازیکنان تیم شهرداری اراک متوقف شد.

به هر تقدیر کوارتر دوم از نیمه اول با نتیجه ۶۶بر ۲۹ به سود تیم شهرداری کاشان پایان یافت و شاگردان مجید صالحی، سرمربی تیم شهرداری کاشان به خوبی از تزلزل در لشگر محمد کسایی پور، سرمربی تیم شهرداری اراک سود بردند اما اگر چنین اتفاقی در تیم اراک رخ نداده بود قطعا شهرداری اراک پیروز میدان بود .

در کوارتر سوم از نیمه دوم مسابقه، بازیکنان دو تیم وارد زمین شدند که ناظر مسابقات و نماینده فدراسیون اعلام کرد به دلیل رفتار نامناسب برخی هواداران، بازی باید بدون تماشاگر ادامه پیدا کند که این مساله هم می رفت تا به جنجال کشیده شود که با پا درمیانی غفاری، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان که در سالن مسابقات حضور داشت موضوع فیصله پیدا کرد و بازی آغاز شد .

در این کوارتر بازیکنان شهرداری اراک خوب ظاهر شدند ولی باز هم بازی را با نتیجه ۷۸بر۵۸ واگذار کردند.

در کوارتر چهارم بازیکنان شهرداری اراک تلاش کردند تا نتیجه را به سود خود تمام کنند، اما متاسفانه خیلی دیر شده بود و نتوانستند برد را به دست آورد و در واقع به راحتی برد قطعی خود را به همنام کاشانی اهدا کردند.

سرانجام کوارتر چهارم بازی با نتیجه ۹۸بر۷۹ به سود تیم بسکتبال شهرداری کاشان رقم خورد.

گفتنی است تیم بسکتبال شهرداری اراک در رده سوم جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال کشور قرار دارد و هفته آینده با دانشگاه آزاد دیدار خواهد داشت.

داوری این مسابقه را جعفر محمدپور، محسن روشن ضمیر و جواد مرادی برعهده داشتند و علی عبدی خانی، نماینده فدراسیون بر این مسابقات نظارت داشت.