پلمب واحدهای فروش «مرغ زنده » برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزا

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عسگری در سخنانی اظهار داشت: در حاشیه شهرستان پلدختر توسط شبکه دامپزشکی این شهرستان و همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تمامی مغازه های فروش مرغ زنده پلمپ شدند.

وی گفت: در راستای اقدامات پیشگیرانه از شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و پیگیری های مستمر شبکه دامپزشکی شهرستان پلدختر گشت مواد خام دامی این شبکه دامپزشکی مرغ زنده فروشان در این شهرستان را شناسایی و ضمن معرفی ۱۰ نفر فروشنده عمده مرغ زنده حومه شهرستان به دادستانی و صدور حکم پلمپ ، وسایل ۶ باب مغازه فروش مرغ زنده حومه پلدختر جمع آوری و مغازه ها پلمب شد.