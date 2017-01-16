  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ دی ۱۳۹۵، ۲۲:۱۱

سرپرست شبکه دامپزشکی پلدختر خبر داد؛

پلمب واحدهای فروش «مرغ زنده » برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزا

پلمب واحدهای فروش «مرغ زنده » برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزا

خرم آباد - سرپرست شبکه دامپزشکی پلدختر از پلمب واحدهای فروش «مرغ زنده » برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عسگری در سخنانی اظهار داشت: در حاشیه شهرستان پلدختر توسط شبکه دامپزشکی این شهرستان و همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تمامی مغازه های فروش مرغ زنده پلمپ شدند.

وی گفت: در راستای اقدامات پیشگیرانه از شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و پیگیری های مستمر شبکه دامپزشکی شهرستان پلدختر گشت مواد خام دامی این شبکه دامپزشکی مرغ زنده فروشان در این شهرستان را شناسایی و ضمن معرفی ۱۰ نفر فروشنده عمده مرغ زنده حومه شهرستان به دادستانی و صدور حکم پلمپ ، وسایل ۶ باب مغازه فروش مرغ زنده حومه پلدختر جمع آوری و مغازه ها پلمب شد.

کد مطلب 3879140

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه