رشد ۴۰ درصدی تخفیفات شهرداری با اجرایی شدن بسته های تشویقی نوسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، فتح اللهی در دهمین جلسه کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و ریاست کمیته برگزار شد، این کمیته را از جمله کمیته های پیشگام و پیشرو ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در حل معضلات و مشکلات بافت های فرسوده عنوان کرد و از اقدامات ارزشمند صورت گرفته تقدیر و تشکر نمود.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در این جلسه با اشاره به رایگان شدن هزینه انشعابات آب و فاضلاب، برق و گاز در بافت های فرسوده بر مبنای مصوبه کمیته خدمات و زیرساخت، از شرکت آب و فاضلاب استان تهران به دلیل عمل به تعهدات و تثبیت اعتماد ساکنان بافت های فرسوده تقدیر و تشکر نمود و خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان تهران به منظور تسریع در روند کار نوسازی نسبت به اعطای انشعابات در مرحله تخریب اقدام کرده است و خواهش ما از شرکت گاز و برق نیز این است که از تجربه شرکت آب و فاضلاب جهت تسریع فرآیندهای نوسازی استفاده نمایند.

فتح اللهی اظهار داشت: تا امروز از مجموع حدود ۶۹۵ پرونده، ۵۳۰۲ واحد مسکونی به شرکت آب و فاضلاب استان تهران جهت اخذ انشعاب معرفی شده اند که تا تاریخ ۱۵ دی ماه ۶۱۹ مورد آن اجرایی شده و حدود ۴۸۰۰ مورد قرارداد نیز منعقد شده که رونوشت قراردادها به سازمان نوسازی شهر تهران ارسال شده است.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران همچنین از انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با شرکت گاز استان تهران جهت واگذاری اشتراک رایگان گاز به متقاضیان نوسازی در بافت های فرسوده از طریق تهاتر با سازمان نوسازی خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه سازمان نوسازی شهر تهران موظف است از تاریخ ۲۰ دی ماه نسبت به معرفی متقاضیان به شرکت گاز اقدام نماید.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که شهرداری تهران حدود ۳۰ میلیارد تومان بابت دیون شرکت برق طلبکار است بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان اداره کل توزیع برق و اداره کل تأمین و تولید برق و تهاتر هزینه ها به منظور اجرایی شدن مصوبه ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران مبنی بر ارائه انشعاب رایگان برق در بافت های فرسوده تأکید کرد.

فتح اللهی از رشد ۴۰% اعطای تخفیفات شهرداری تهران با اجرایی شدن بسته تشویقی نوسازی و همچنین حذف عوارض متفرقه در بافت های فرسوده خبر داد و تصریح کرد: این تخفیفات از ۳ تا ۵ برابر بین مناطق مختلف متفاوت بوده و شهرداری تهران حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان از منافعی که در بافت های فرسوده داشته صرفنظر کرده است.

حسن کریمی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و ریاست کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران نیز نکات و رهنمودهای لازم پیرامون موضوعات و مباحث طرح شده در این جلسه را متذکر شد.

محمدرضا کرمی، معاون فنی و اجرایی سازمان نوسازی شهر تهران و دبیر کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی جامع در خصوص اقدامات صورت گرفته در این کمیته پرداخت.

بر اساس مصوبات دهمین کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران، مقرر شد علاوه بر ارائه انشعابات آب و فاضلاب به تعداد ۵ هزار واحد در مرحله اول، ۵ هزار واحد دیگر بر اساس تفاهم نامه جدید تمدید شود و متقاضیان به شرکت آب و فاضلاب استان تهران معرفی گردند.

برگزاری جلسه با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در خصوص فرآیند و نحوه واگذاری انشعاب برق در محدوده بافت های فرسوده، بررسی و ارائه نظرات در خصوص برنامه ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی و انجام مطالعات برای محلات باغ آذری و فرحزاد، تسهیل در تعیین تکلیف اشجار موجود در املاک واقع در بافت فرسوده و ... از جمله مهمترین مصوبات دهمین کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران بود.