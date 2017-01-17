ناصر امیرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای گردشگری بالایی است که باید از این ظرفیتهای در بخشهای مختلف برای حضور گردشگران در استان و ایجاد اشتغال و درآمدزایی استفاده کنیم.
وی از نخلستانهای استان بوشهر به عنوان یک ظرفیت بسیار مهم در حوزه گردشگری نام برد و خاطرنشان کرد: استان بوشهر دارای ۳۹ هزار هکتار جنگل نخل و شش میلیون اصله نخل است.
امیرزاده بیان کرد: جادههای گردشگری بین مزارع، کلبههای سنتی(کپر)، صنایع دستی، آیین خرما چینی سنتی جامعه محلی و آب روانی که در مسیر نخلستانها همیشه جاری است از جمله جاذبههای گردشگری نخیلات است.
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر اضافه کرد: هر یک از این جاذبهها به تنهایی می تواند هزاران گردشگر، به شرط معرفی مناسب از طریق فضای مجازی و فضای واقعی را به استان ما روانه کند.
وی ادامه داد: یکی از جاذبههایی که میتواند به عنوان یک ظرفیت در نخلستانهای استان محسوب شود، جادههای گردشگری است. بهعنوان نمونه جاده گردشگری وحدتیه - سعدآباد - آبپخش، جاده گردشگری آبپخش به کره بند، جاده گردشگری آبپخش- کلل را میتوان مثال زد.
امیرزاده افزود: جاده گردشگری سعدآباد - برازجان، جاده گردشگری دالکی - برازجان، جاده گردشگری برازجان - اهرم، جاده گردشگری در بخش ارم و بخش بوشکان شهرستان دشتستان، نخلستان خوش آبوهوای باغان شهرستان دشتی و جاده گردشگری شهرستان جم و .... از دیگر مناطق گردشگری در این حوزه هستند.
وی با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا این میزان تعداد و تراکم نخلها وجود ندارد، گفت: روستاهای زیبایی که در درون این نخلستانها وجود دارد که با معماری منحصر به فرد و آیینها و سنن مردم محلی این روستاها تنها بخش کوچکی از جاذبه نخلستانهای این استان است.
نظر شما