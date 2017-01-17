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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۸:۱۴

رئیس شورای هیئات مذهبی کنگان خبر داد:

آمادگی ۴۰ هیئت مذهبی کنگان برای برگزاری جشن‌های دهه فجر

آمادگی ۴۰ هیئت مذهبی کنگان برای برگزاری جشن‌های دهه فجر

بوشهر - رئیس شورای هیئات مذهبی کنگان از آمادگی ۴۰ هیئت مذهبی این شهرستان برای برگزاری جشن های دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، عبدالامیر ربیعه گفت: هیئات مذهبی به‌ عنوان بازوان قدرتمند و توانمند سازمان تبلیغات اسلامی همواره در اجرای مراسم ها در مناسبت های مذهبی و دینی نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان کنگان بیان داشت: طی هماهنگی هایی که با هیئت رئیسه این شورا انجام شد، ۴۰ هیئت مذهبی این شهرستان آمادگی خود را برای برگزاری با شکوه جشن های دهه فجر اعلام کردند.

وی افزود: برگزاری جشن های انقلاب در مساجد شهرستان، برگزاری گفتمان های دینی، گردهمایی هیئات مذهبی در دهه فجر و برگزاری محافل انس با قرآن کریم از جمله فعالیت های هیئات مذهبی در دهه فجر خواهد بود.

کد مطلب 3879158

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