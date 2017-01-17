به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، عبدالامیر ربیعه گفت: هیئات مذهبی به‌ عنوان بازوان قدرتمند و توانمند سازمان تبلیغات اسلامی همواره در اجرای مراسم ها در مناسبت های مذهبی و دینی نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان کنگان بیان داشت: طی هماهنگی هایی که با هیئت رئیسه این شورا انجام شد، ۴۰ هیئت مذهبی این شهرستان آمادگی خود را برای برگزاری با شکوه جشن های دهه فجر اعلام کردند.

وی افزود: برگزاری جشن های انقلاب در مساجد شهرستان، برگزاری گفتمان های دینی، گردهمایی هیئات مذهبی در دهه فجر و برگزاری محافل انس با قرآن کریم از جمله فعالیت های هیئات مذهبی در دهه فجر خواهد بود.