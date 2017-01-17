گلشن شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مستمر جلسات انجمن کتابخانه‌های شهرستان فردیس از برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت برای انجام فعالیت‌های فرهنگی در سطح شهرستان خبر داد و گفت: فعالیت‌های فرهنگی به‌ویژه در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی تقسیم‌بندی شده است.

به گفته رئیس کتابخانه‌ها عمومی شهرستان فردیس شناسایی مکان‌های بدون کتابخانه در سطح شهرستان تازه تأسیس فردیس از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی در بخش دیگری به کمبود فضاهای کتابخانه‌ای در شهرستان فردیس اشاره کرد و گفت: با همکاری مساجد و استفاده از ساختمان‌های دولتی درصددیم به افزایش سرانه کتابخانه‌های شهرستان اقدام کنیم.

رئیس کتابخانه‌ها عمومی شهرستان فردیس با تأکید بر اینکه باید فرهنگ کتاب‌خوانی در میان اقشار مختلف جامعه نهادینه شود، گفت: یکی از اهداف انجمن کتابخانه‌های کشور افزایش سرانه فضای کتابخانه‌ها و افزایش میزان سرانه مطالعه در کشور است.

شیرمحمدی به همکاری با ندامتگاه‌ها در خصوص ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در زندان‌ها اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح‌های تعاملی درصدد هستیم تبادل کتاب میان مجموعه کتابخانه‌های شهرستان و ندامتگاه‌ها انجام شود.