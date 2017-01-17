ترانه هایی برای خدا/ میثم ابراهیمی هم جشنواره ای شد

به گزارش خبرنگار مهر، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی که غالبا برای برگزاری کنسرت های پاپ استفاده می شود اگرچه از استانداردهای کافی برخوردار نیست اما به خوبی مورد استقبال طرفداران این قالب موسیقی قرار می گیرد. این در حالی است که شب گذشته پارکینگ همیشگی بسته بوده و علاقمندان به حضور در این کنسرت مجبور بودند در فضایی دورتر از محل نمایشگاه توقف کنند و جالب اینکه تاکسی هایی در جوار پارکینگ بود که با دریافت هزینه ای مردم را از پارکینگ به سالن ببرند.

با این اوصاف میثم ابراهیمی خواننده جوان پاپ شامگاه ۲۷ دی ماه در آستانه انتشار جدیدترین آلبومش با نام «تیک» روی صحنه سالن میلاد نمایشگاه بین المللی رفت و ۱۳ قطعه اجرا و بخش هایی از قطعات جدیدش را رونمایی کرد.

ابراهیمی با اجرای ترانه «منو نگاه کن» روی صحنه آمد و پس از آن در سلام و علیکی با حاضران در سالن از وضعیت ترافیک و تاخیرها گله مند شد. وی با «یه جور خاص» طرفدارانش را به وجد آورد و قبل از شروع قطعه سوم بیان کرد که ترانه بعدی را برای خدا خواندم و دوست دارم با صدای شما همراه باشد و پس از آن «حس تو» را اجرا کرد.

«خسته ام» دیگر قطعه اجرا شده در این برنامه بود و ابراهیمی با بیان اینکه برای اولین بار در جشنواره فجر حضور پیدا کرده از طرفدارانش خواست همیشه همراه او باشند و ترانه «خواهش» را خواند. وی سپس بخشی از ترانه «رابطه» که یکی از قطعات آلبوم جدیدش است را بدون موزیک اجرا کرد و مورد تشویق و استقبال قرار گرفت.

او همچنین با اشاره به اینکه اواخر سال ۹۳ آلبوم «تگرگ» را منتشر کرد، قطعه «عشق» از این آلبوم را برای حاضران اجرا کرد که با همخوانی طرفداران مواجه شد. میثم ابراهیمی قبل از اجرای «ستاره بارون» بیان کرد که این آهنگ اخیرا منتشر شده و جزو کارهایی است که خیلی دوستش دارم.

«خودتم می دونی»، «شاید عاشقشم» و «چشامو بستم» نیز در ادامه این کنسرت خوانده شد که قطعه سوم نیز برای خدا عنوان شد و به دلیل اینکه غالب تماشاگران حفظ بودند با هیجان بیشتری اجرا شد و سپس بخش دیگری از آلبوم جدیدش را خواند. ابراهیمی بعد از خواندن ترانه «جدایی» حاضران را به تک نوازی گروهش دعوت کرد و سپس «جدیدا خواب تو رو زیاد می بینم» را اجرا کرد. «به نام عشق» آخرین ترانه خوانده شده در این کنسرت بود و میثم ابراهیمی در پایان دو قطعه «یه جور خاص» و «حس تو» را دوباره اجرا کرد.

امین قیاسی (پرکاشن)، حامد حمیدی (گیتار)، کیوان فرشیدنیا (گیتار باس)، علی پناهیان (درامز)، پیمان محبت‌پور (کیبورد)، احسان رنجور (ویولن) و علی حقیقی (گیتار الکتریک) نوازندگان ارکستر ابراهیمی را تشکیل می دادند و اشوان خواننده پاپ که بعد از ابراهیمی در همین سالن اجرا داشت نیز مهمان این اجرا بود.